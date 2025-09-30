Hà Nội hoàn thiện hồ sơ dự án đổi đất làm công viên dọc sông Tô Lịch

Phát biểu kết luận kỳ họp thứ 26 của HĐND TP Hà Nội ngày 29/9, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố khẩn trương báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND thành phố dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Ông Tuấn cũng đưa ra yêu cầu tương tự với 2 dự án khác gồm dự án cầu Trần Hưng Đạo và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thông qua 24 nghị quyết quan trọng.

Nước và cảnh quan hai bên sông Tô Lịch thời gian gần đây đã được cải thiện (Ảnh: Thành Đông).

Nội dung về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch trước đó được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 26, nhưng sau đó đã được đưa ra khỏi chương trình dự kiến của kỳ họp.

Hà Nội cũng chưa khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025) như kế hoạch trước đó.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2. Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác.

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng.

Sông Tô Lịch chảy qua nhiều phường của Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

UBND TP Hà Nội đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến để thanh toán có diện tích khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6ha (đất ở là 36,9ha, đất thương mại dịch vụ là 10,7ha).

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

UBND TP Hà Nội cho biết dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch là cần thiết.

Bên cạnh việc bổ cập nước từ hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.