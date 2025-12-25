Pháo hoa chào đón năm mới 2026 rực sáng trên bầu trời TPHCM

Đúng 0h ngày 1/1, bầu trời TPHCM bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ, chính thức chào đón năm mới 2026 trong sự hân hoan của hàng vạn người dân và du khách (Ảnh: Nam Anh).

Điểm nhấn của màn trình diễn là tại bờ sông Sài Gòn, thuộc khu vực đầu hầm vượt sông, phường An Khánh, nơi những chùm pháo hoa tầm cao vươn mình khoe sắc, vẽ nên bức tranh lung linh trên nền trời đêm (Ảnh: Nam Anh).

Năm nay, TPHCM đã tăng cường số lượng pháo hoa, với khoảng 1.260 quả pháo tầm cao và gần 2.500 quả pháo các loại, mang đến một bữa tiệc ánh sáng hoành tráng hơn bao giờ hết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Những chùm pháo hoa đa sắc màu đã thắp sáng bầu trời TPHCM, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lãng mạn trong đêm Giao thừa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại Bến Bạch Đằng, hàng nghìn người dân đã tập trung từ sớm, tạo nên một biển người đông đúc, cùng nhau chiêm ngưỡng màn pháo hoa chào đón năm mới (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không kém phần sôi động, chật kín người dân và du khách tham gia chương trình Countdown và thưởng thức pháo hoa nghệ thuật (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng, nhiều cặp đôi đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu một khởi đầu mới đầy lãng mạn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nhiều gia đình, trong đó có cả du khách quốc tế, cũng chọn TPHCM làm điểm đến để đón chào năm mới, cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Màn pháo hoa nghệ thuật đã thực sự mãn nhãn người xem, mang đến những giây phút đáng nhớ trong đêm Giao thừa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dưới những chùm pháo hoa lung linh, mọi người cùng nhau gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp cho một năm mới 2026 an khang, thịnh vượng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài điểm bắn chính tại bờ sông Sài Gòn, TPHCM còn tổ chức bắn pháo hoa tại khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè), mỗi điểm 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp (Ảnh: Nam Anh).