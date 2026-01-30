Làm điều không ngờ, lão ngư bị chê "gàn dở" nay thu trăm triệu sau 3 tháng

Ý tưởng lóe lên khi vô tình xem clip trên mạng

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khu vườn rộng hàng trăm m2 của ông Trần Thế Hùng (62 tuổi, trú thôn Đại Hải, xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa cúc. Người đàn ông từng gắn bó cả đời với biển nay tất bật thu hoạch để giao hoa cho khách hàng.

Ít ai ngờ rằng, mảnh vườn trồng hoa cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi vụ ấy lại nằm trên vùng đất cát ven biển, nơi lâu nay vốn bị xem rất khó canh tác.

Ông Hùng mang nhiều giống hoa cúc về trồng bán dịp Tết (Ảnh: Dương Nguyên).

Sinh ra trong gia đình ngư dân, từ thời thanh niên, ông Hùng đã theo cha ra khơi đánh bắt hải sản. Gần 10 năm trước, ông buộc phải rời nghề biển do sức khỏe suy giảm.

Năm 2020, trong lúc lên mạng xem YouTube, ông tình cờ thấy các mô hình trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết với thời gian sản xuất chỉ khoảng 3 tháng nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng rau màu.

"Tôi thấy hay quá nên đi tham quan một số vườn hoa ở địa phương khác, học hỏi kỹ thuật rồi mua giống về trồng thử", ông Hùng kể.

Thế nhưng, ông cũng nhận ra trở ngại lớn nhất tại quê mình là chỉ có đất cát pha, kết cấu rời rạc, khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém, độ phì thấp. Khi thấy ông mang giống hoa cúc về trồng, nhiều người địa phương cho rằng ông "gàn dở" bởi trước đó chưa ai ở vùng này dám thử nghiệm.

Hoa cúc được ông Hùng trồng đang bung nở đẹp mắt những ngày cận Tết (Ảnh: Dương Nguyên).

Ban đầu, cây hoa cúc vẫn sống nhưng sinh trưởng chậm, chất lượng hoa chưa cao. Không bỏ cuộc, ông Hùng tiếp tục mày mò điều chỉnh kỹ thuật canh tác.

Ông cải tạo đất bằng cách bổ sung phân chuồng hoai mục, trộn thêm trấu và mùn hữu cơ để tăng khả năng giữ ẩm, lên luống cao nhằm tránh ngập úng và thuận tiện cho tưới tiêu. Những giống cúc khỏe, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt được ông lựa chọn.

Bên cạnh đó, ông đầu tư hệ thống vòi dẫn nước tưới phun để đảm bảo độ ẩm đồng đều cho cây. Vào giai đoạn sinh trưởng, ông còn lắp đặt bóng đèn chiếu sáng ban đêm nhằm ức chế quá trình phân hóa mầm hoa, kéo dài thời gian sinh trưởng sinh dưỡng, giúp cây vươn cao, cho nhiều nụ và bông lớn hơn.

Khu vườn đất cát trồng hoa cúc mang về cho lão ngư thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi dịp Tết đến xuân về (Ảnh: Dương Nguyên).

"Mỗi vùng đất, mỗi khí hậu phải áp dụng kỹ thuật khác nhau, không thể áp dụng giống nơi khác. Đất cát ven biển như quê tôi phải chú trọng cải tạo nền đất và chế độ nước tưới", ông Hùng chia sẻ.

Chi 6 triệu đồng, lãi cao sau 3 tháng

Nhờ kiên trì thử nghiệm, nhiều năm qua, ông đã trồng thành công không chỉ cúc cánh dài mà còn cả các giống cúc khác như vạn thọ, cúc Hà Lan hồng, cúc mẫu đơn… Tất cả đều cho hiệu quả kinh tế khá cao trong dịp Tết.

"Năm nào gia đình tôi cũng xuống giống khoảng 3 tháng trước Tết, mỗi vụ thu gần 100 triệu đồng. Năm nay, tôi đã bán được hơn nửa vườn. Tôi chỉ chi khoảng 6 triệu đồng tiền giống và vật tư, còn phân chuồng xin từ các trại chăn nuôi trong vùng nên tiết kiệm đáng kể", ông Hùng chia sẻ.

Ngoài trồng hoa, ông Hùng còn nuôi hàng chục đàn ong lấy mật bán (Ảnh: Dương Nguyên).

Không chỉ coi việc trồng hoa làm kế sinh nhai, người đàn ông này còn xem đó là cách sẻ chia với cộng đồng. Với các nhà chùa, ông bán hoa với giá thấp. Còn với những hộ khó khăn trong vùng, ông sẵn sàng tặng hoa để họ trang trí ngày Tết.

Ngoài nghề trồng hoa, ông Hùng còn nuôi quanh nhà 30 đàn ong lấy mật, mỗi năm thu được khoảng 150 lít, mang về 50-60 triệu đồng. Kết hợp thêm công việc buôn bán hải sản, vợ chồng ông có tổng thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Nhờ đa dạng hóa sinh kế, lão ngư dân năm nào giờ không chỉ tự chủ kinh tế mà còn trở thành điển hình trong phong trào làm kinh tế tại địa phương. Ông truyền cảm hứng cho nhiều người dân sinh sống trên vùng đất cát ven biển mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê, đánh giá ông Hùng là người cần mẫn, sáng tạo và thành công với mô hình trồng hoa cúc nhiều năm nay.

Lão ngư này đã tự học kỹ thuật trồng hoa cúc trên đất cát, từ kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, thời vụ đến chăm sóc và điều chỉnh theo thời tiết để hoa nở đúng dịp Tết.

Theo ông Hưng, đất cát ven biển nghèo dinh dưỡng, rời rạc nhưng nếu áp dụng kỹ thuật phù hợp vẫn có thể tạo giá trị kinh tế. "Thời gian tới, địa phương sẽ cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ hoàn thiện quy trình, lưu nhật ký sản xuất và nhân rộng mô hình, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập", ông Hưng nói.