Pháo binh Ukraine chuẩn bị khai hỏa (Ảnh minh họa: Skynews)

Ukraine dự đoán Nga sắp tấn công dữ dội ở Pokrovsk

Quân đội Nga (RFAF) đã tăng cường các cuộc ném bom ở khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, điều này có thể báo hiệu sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công, Yuliia Stepaniuk, người đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 117 của quân đội Ukraine (AFU), nói với Suspilne vào ngày 29/1.

Trong khi chỉ có 2 đến 3 cuộc tấn công như vậy trong khu vực vào đầu tuần này, lực lượng Moscow đã thực hiện 30 cuộc tấn công chỉ trong ngày hôm qua, bà Stepaniuk cho biết.

“Đối phương có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Họ đang chuẩn bị cho một điều gì đó”, bà nói và khẳng định, “chúng tôi cảnh giác về điều này và đang theo dõi tình hình”.

Bà Stepaniuk nói thêm rằng bất chấp thời tiết xấu, lực lượng Moscow vẫn tiếp tục sử dụng UAV một cách dày đặc ở độ cao thấp, phục kích quân đội Ukraine và theo dõi các tuyến đường di chuyển của họ.

Quân đội Nga cũng đang di chuyển pháo binh đến gần hơn tuyến tiếp xúc, tạo ra thêm rủi ro cho các đơn vị, nhưng quân đội Ukraine cho đến nay vẫn có thể kháng cự, bà nói thêm.

Số lượng các cuộc đấu súng đã giảm gần đây, vì lực lượng Kiev có thể nhanh chóng phát hiện những đơn vị nhỏ của đối phương. Theo bà Stepaniuk, tuyết tan khiến các hoạt động của Nga dễ bị phát hiện hơn.

Nga đẩy mạnh mở rộng "vùng đệm an ninh biên giới"

Từ sáng sớm 29/1, các nguồn tin của Ukraine đã bắt đầu lan truyền thông tin rằng Nga ngầm tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Nga chính thức xác nhận. Tất cả những điều này đang diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán tại UAE, dự kiến ​​vào ngày 1/2.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý ngừng tấn công Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong một tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 1 tuần (Ảnh: Military Summary).

Trong ngày 29/1, đã có báo cáo về việc quân đội Nga xâm nhập vào vùng Sumy và chiếm được thêm một ngôi làng nữa ở biên giới, đồng thời cũng có báo cáo về việc họ kiểm soát thêm lãnh thổ ở phía đông Volchansk (Vovchansk), thuộc vùng Kharkov.

Tại Konstantinovka, UAV Nga lại đang cố gắng tấn công các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine từ Druzhkivka như một mục tiêu ưu tiên. Hàng loạt UAV nằm chờ trên các con đường, khi có động tĩnh của phía Ukraine chúng liền xuất kích. Đây là một chiến thuật của RFAF đã được chứng minh là rất hiệu quả ở các mặt trận khác.

Quân đội Nga đang dồn lực thiết lập vùng đệm an ninh biên giới tại tỉnh Kharkov (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga cắt đứt đường rút lui của Ukraine ở Liman

Theo kênh Readovka, quân đội Nga, cùng với cuộc tấn công vào Liman, đang cắt đứt các tuyến đường rút lui của đối phương khỏi thành phố.

Cụ thể, cuộc tấn công tổng lực vào Liman đã làm phức tạp nghiêm trọng tình hình của lực lượng Kiev trên toàn bộ chiến tuyến. Quân đội Ukraine đang rút lui khỏi khu vực tư nhân ở phía tây bắc thành phố, tập trung phòng thủ ở cả 2 bờ hồ Liman, gần Drobyshevo.

Lính xung kích Nga cũng đang dần dần xuyên thủng phòng tuyến của đối phương trong các khu rừng phía nam làng. Do chiến tuyến ngày càng mở rộng, Bộ chỉ huy Kiev liên tục tìm kiếm lực lượng để tăng cường phòng thủ khu vực bằng bộ binh. Điều này đã làm rối loạn chiến lược của AFU, vì gần như đồng thời với việc lực lượng Kiev rút về bờ tây sông Seversky Donets, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công thành phố.

Quân đội Ukraine không thể điều động các đơn vị rút lui về hậu phương, bởi vì nếu hệ thống phòng thủ bên trong trung tâm Liman suy yếu, lực lượng đồn trú của họ có nguy cơ chịu chung số phận với những người bảo vệ Pokrovsk.

Tình hình thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với lực lượng Kiev trong các khu rừng phía nam Drobyshevo. Do giao tranh liên tục mở rộng trong rừng, AFU về cơ bản không thể ổn định tiền tuyến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 29/1. Moscow chính thức phát động tấn công tổng lực vào thành phố, mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Sự hiện diện của nhiều kênh rạch và hồ nước nhỏ đã ngăn cản quân đội Ukraine xây dựng công sự. Do đó, khu vực này đang trở thành vùng giao tranh bộ binh cơ động, đòi hỏi phải liên tục được tiếp tế, bất chấp tình trạng thiếu nhân lực của AFU. Lính xung kích Nga xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương tạo ra mối đe dọa. Trong trường hợp xấu nhất, các binh sĩ Ukraine có nguy cơ hết cơ hội thoát sang bờ tây sông Seversky Donets.

Một mối đe dọa tương tự như tình hình ở Drobyshevo cũng hiện hữu ở phía bên kia khu rừng, gần Dibrova. Lực lượng Moscow đang tạo thành một gọng kìm bao vây Liman, với hai mũi thọc sâu, tiến thẳng vào khu vực kiên cố nhất. Do đó, có thể nói rằng lực lượng Kiev đã chậm trễ trong việc rút lui qua sông Seversky Donets.

Giờ đây, việc rút quân dần dần qua sông có thể dẫn đến sự sụp đổ ồ ạt của Ukraine. Giao tranh ác liệt ở tất cả các khu vực từ Drobyshevo đến Dibrova loại trừ khả năng sơ tán các đơn vị Kiev ra khỏi sông Seversky Donets.

Bằng chứng cho thấy Nga thất thế tại Kupyansk

Kênh Rybar nhận định, phía Ukraine một lần nữa lợi dụng "món quà" từ những tuyên bố "phóng đại" của Nga, lần này là về chiến dịch phản công đang diễn ra ở Kupyansk-Uzlovy.

Theo các báo cáo chính thức từ khu vực, một sĩ quan Ukraine - chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh Độc lập 413 - đã xuất hiện công khai ở đó. Đích thân viên chỉ huy tiểu đoàn (các chỉ huy tiểu đoàn hiếm khi trực tiếp tham dự các sự kiện "vẫy cờ") đã đi ngang qua Trung tâm Văn hóa Zheleznodorozhnik và chi nhánh Ukrposhta trên đường Darvina.

Giới nhà phân tích lưu ý rằng không thể nghe thấy tiếng súng nào trong đoạn video được công bố, và các chiến binh Ukraine không đội mũ bảo hiểm hay mặc áo chống đạn. Hơn nữa, nhiều dấu chân và vết bánh xe rõ ràng có thể nhìn thấy trên tuyết, chỉ ra rằng tình hình khá yên tĩnh. Tất cả là vì các vị trí ổn định gần nhất của Nga cách đó 10km trở lên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 29/1. Kiev tiếp tục phản công, giành lại nhiều vị trí trong thành phố. Moscow nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông thành phố (Ảnh: Rybar).

Điểm nóng nhất trên mặt trận Zaporizhia

Trên mặt trận Zaporizhia, các tuyến tiếp cận thủ phủ khu vực vẫn là điểm nóng nhất, dọc theo trục Primorskoye - Novoyakovlevka, nơi lực lượng Moscow đang hình thành đường tiến công vào thành phố, kênh Rybar cho hay.

Các đơn vị xung kích của lính dù Nga đang chiến đấu để chiếm lĩnh Primorskoye và, theo một số báo cáo, cả Rechnoye. Tại Primorskoye, như các nguồn tin từ thực địa đã nhiều lần ghi nhận, một phần đáng kể của ngôi làng là "mảnh ghép" gồm nhiều vị trí do những nhóm nhỏ trấn giữ. Các khu vực trống trải nhưng không thể vượt qua - một hồ chứa nước cũ bị phủ đầy lau sậy và các ngọn đồi, cánh đồng ở phía đông - càng làm phức tạp thêm cuộc tấn công.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Stepnogorsk lân cận. Bộ chỉ huy Kiev vẫn có khả năng triển khai quân tiếp viện đến khu nhà cao tầng phía bắc, nơi họ đang bị đẩy lùi bởi các cuộc tấn công bằng UAV và không kích.

Trước đó, các đơn vị Moscow dường như đã cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của đối phương bằng cách chiếm giữ khu công nghiệp ở phía tây bắc.

Giao tranh ác liệt ở Stepnogorsk là vì các tòa nhà cao tầng do đối phương chiếm giữ ngăn cản RFAF củng cố hoàn toàn thị trấn và tiến xa hơn về phía bắc hướng tới Veselyanka, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công về phía Zaporizhia.

Tình hình trên tuyến Lukyanivske - Novoyakovlevka vẫn vô cùng khó khăn. Các đơn vị Moscow đã tiến vào được cả 2 thị trấn, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn vẫn còn xa vời, và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn.

Các vấn đề phát sinh một phần là do báo cáo bị bóp méo của các đơn vị Moscow: trong chuỗi báo cáo gửi lên cấp trên, việc chiếm được một tòa nhà ở ngoại ô thường biến thành "quét sạch một con phố", rồi một khu phố, và cuối cùng là toàn bộ khu dân cư, điều này không phải lúc nào cũng phản ánh tình hình thực tế.

Tình hình trong khu vực vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, thậm chí còn có báo cáo về việc Bộ chỉ huy Kiev đang điều động lực lượng dự bị để phản công dọc theo tuyến Primorskoye - Novoyakovlevka. Một vấn đề quan trọng khác là Orekhov, nơi các cuộc giao tranh ở các vùng tiếp cận của Nga đã không thành công, họ chưa thể giải tỏa Novodanilovka và chiếm hoàn toàn Malaya Tokmachka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 29/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công ác liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt dọc sông Gaichur

Theo kênh Rybar, trên cánh đông Zaporizhia, sau khi kiểm soát Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục tiến công trên bờ tây sông Gaichur. Bộ chỉ huy Kiev, vốn bị chậm trễ đáng kể trong việc tập trung quân dự bị, không kịp triển khai đầy đủ lực lượng đến thành phố và đang sử dụng các đơn vị này để cố gắng xâm nhập khu vực giữa 2 con sông Gaichur và Yanchur.

Khu vực này, trước đây đã bị lực lượng Moscow nhanh chóng vượt qua, hiện vẫn là địa bàn hoạt động cao điểm của các nhóm nhỏ. Do điều kiện thời tiết bất lợi và tính chất liên tục của giao tranh, việc kiểm soát từng mét rừng rất khó khăn, tình hình cũng xảy ra tương tự đối với phía Kiev.

Giao tranh tiếp diễn gần Ternovatoye. Các đơn vị Moscow đang mở rộng đầu cầu của họ trên bờ tây sông Gaichur. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về việc giải tỏa ngôi làng. Binh sĩ Nga đang hoạt động cả trong chính ngôi làng và khu vực xung quanh.

Sự suy giảm tương đối trong hoạt động của các nhóm nhỏ được giải thích bởi một số yếu tố: điều kiện thời tiết, nhu cầu tổ chức lại hậu cần sau một cuộc tiến công dài, và việc triển khai lực lượng dự bị chậm trễ của đối phương. Lực lượng Kiev đang sử dụng các đơn vị không được triển khai ở Huliaipole để phản công ở các khu vực khác thuộc cánh đông Zaporizhia và gần thành phố Zaporizhia.