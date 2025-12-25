"Biển người" đón năm mới 2026 ở TPHCM

Từ chiều tối 31/12, không khí đón năm mới đã trở nên náo nhiệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra chương trình countdown chính. Khu vực sân khấu chật kín người, dòng người kéo dài từ đầu đến cuối phố đi bộ, tạo nên một khung cảnh "biển người" ấn tượng.

Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã kiên nhẫn chờ đợi từ sớm để có được vị trí đẹp, cùng nhau đếm ngược và chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Các trục đường chính dẫn vào trung tâm TPHCM như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi và khu vực Công viên bờ Sông Sài Gòn đều rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Xe cộ di chuyển chậm chạp, thậm chí có thời điểm gần như đứng yên.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các lối ra vào bị thu hẹp, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người phải nhích từng bước giữa dòng người đông đúc.

Càng về khuya, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ càng trở nên sôi động. Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào dòng người, thích thú ghi lại những khoảnh khắc sum vầy bên người thân trước thềm năm mới.

Tương tự, khu vực công viên Bến Bạch Đằng, bờ sông Sài Gòn và các tuyến đường lân cận cũng chật kín người đứng chờ xem pháo hoa.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị đã hoàn tất việc thiết lập trận địa với khoảng 2.500 quả pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng cho chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026. Chương trình năm nay hứa hẹn mang đến nhiều giàn hỏa thuật với các hiệu ứng độc đáo như bông lúa, cây đỗ quyên, cây nguyệt quế, được sắp xếp thành các mảng màu xanh lục, bố trí hài hòa ở hai bên và khu vực trung tâm.

Gia đình anh Minh Đức (Việt kiều Mỹ) sau hơn 3 năm mới về thăm Việt Nam, chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đón năm mới cùng gia đình tại quê nhà. "Không nơi nào không khí vui vẻ bằng quê nhà, được đón năm mới cùng gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết", anh Đức bày tỏ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người dân và du khách từ sớm, tất cả đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc countdown.

Hơn 22h, không khí đón năm mới bắt đầu "nóng" dần tại khu vực trung tâm TPHCM, báo hiệu một đêm Giao thừa đầy sôi động.

Giữa dòng người đông đúc, một số bạn trẻ đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.

Ngoài điểm bắn chính tại bờ sông Sài Gòn, TPHCM còn tổ chức bắn pháo hoa tại khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm có 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Bên cạnh đó, ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè), mỗi điểm 90 giàn pháo hoa.

Màn trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài khoảng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026. Dù giao thông ùn ứ và việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, người dân vẫn tỏ ra hào hứng, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời trung tâm TPHCM, khép lại một năm cũ và chào đón năm mới 2026 trong không khí lễ hội náo nhiệt.