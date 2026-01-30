Tổng thống Trump kiện Sở Thuế vụ, Bộ Tài chính Mỹ 10 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA).

Tổng thống Donald Trump, 2 người con trai của ông và Tập đoàn Trump đã đệ đơn kiện chính Sở Thuế vụ (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ vào hôm 29/1, liên quan đến việc tiết lộ trái phép thông tin thuế của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên, vụ việc mà một cựu nhà thầu của IRS đã nhận tội vào năm 2023.

Trong đơn kiện, Tổng thống cùng 2 con trai Donald Trump Jr., Eric Trump và Tập đoàn Trump cáo buộc 2 cơ quan chính phủ này đã không thực hiện đúng “nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ các tờ khai thuế bảo mật và thông tin liên quan đến thuế của nguyên đơn trước việc bị xem xét trái phép và công bố công khai”.

Theo đơn kiện, hành động đó đã gây ra cho họ “tổn hại về uy tín và tài chính, làm hoen ố không công bằng danh tiếng kinh doanh, mô tả họ sai sự thật, và ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế công chúng của Tổng thống Trump cũng như các nguyên đơn khác”.

Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD. Đơn kiện được nộp tại một tòa án liên bang ở bang Florida.

Năm 2023, Charles Littlejohn, một nhà thầu của chính phủ làm việc với IRS, đã nhận tội đánh cắp thông tin thuế bảo mật liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump và hàng nghìn cá nhân giàu có nhất nước Mỹ, đồng thời tuồn các tài liệu này cho hai cơ quan truyền thông trong giai đoạn 2019-2020.

Littlejohn bị tuyên án 5 năm tù. Tại phiên tuyên án năm 2024, một thẩm phán liên bang mô tả hành vi tiết lộ của Littlejohn là “một cuộc tấn công vào nền dân chủ hiến định của chúng ta”.

Bộ Tài chính và IRS chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của ABC News.