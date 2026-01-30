Học sinh nôn ói, đau bụng, phụ huynh nghi do ăn bán trú, trường họp khẩn

Phản ánh đến báo Dân trí, một số phụ huynh Trường Tiểu học Lê Lai, phường Tây Thạnh, TPHCM cho biết cách đây ba ngày, sau khi đi học về, nhiều học sinh lớp 2/2 và lớp 3/2 xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói. Trước tình trạng này, một số phụ huynh đã cho con nghỉ học tại nhà để theo dõi sức khỏe.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai kết thúc bữa ăn bán trú trưa 29/1 (Ảnh: Website nhà trường).

Đến sáng 28/1, tình trạng trên tiếp tục xảy ra với một số học sinh khác. Một vài em được gia đình đến trường đón về và cho nghỉ học để tiếp tục theo dõi.

Chị T.T., phụ huynh của trường, cho biết trong đợt này con chị không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, trước đó bé đã nhiều lần gặp tình trạng đau bụng, nôn ói, sưng mặt sau khi đi học về, gia đình phải đưa đi khám.

Trong bối cảnh nhiều thông tin ồn ào liên quan đến an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng sức khỏe của một số học sinh, hai ngày qua, gia đình chị T. chủ động xin ngưng cho con ăn uống tại trường.

Buổi trưa, chồng chị đón con về nhà và cho con nghỉ học buổi chiều. Theo chị T., đây chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ nhà trường có câu trả lời rõ ràng.

Chị T. cho biết, phụ huynh đã phản ánh tình trạng sức khỏe của học sinh trong các ngày 27/1 và 28/1 đến nhà trường, đồng thời đề nghị nhà trường làm rõ nguyên nhân các triệu chứng tiêu hóa mà học sinh gặp phải, cũng như công khai nguồn gốc thực phẩm được đưa vào trường để chế biến bữa ăn.

Trả lời về vấn đề này, ông Trương Văn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai, xác nhận nhà trường đã ghi nhận phản ánh của phụ huynh về các trường hợp học sinh có triệu chứng trong hai ngày 27/1 và 28/1.

Theo ông Tuấn, một số học sinh ở vài lớp gặp tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Ông Tuấn cho biết, ngoài bữa trưa tại trường vào khoảng hơn 10h ngày 27/1, không loại trừ khả năng học sinh ăn các món khác ngoài cổng trường, hoặc ăn tối và ăn sáng tại nhà trước khi đến lớp.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế phường Tây Thạnh để tìm hiểu. Chiều 28/1, đoàn kiểm tra của phường đã đến làm việc nhưng chưa kết luận rõ ràng về nguyên nhân tình trạng học sinh gặp phải.

Lúc này do quá thời gian lưu mẫu thức ăn (24 giờ), nên nhà trường đã tiến hành hủy mẫu theo quy định.

Phía Trung tâm y tế cũng ghi nhận có học sinh ói ra thức ăn là sushi, súp cua... những món ăn không có trong thực đơn của trường.

Đoàn kiểm tra y tế phương Tây Thạnh kiểm tra bếp ăn tại Trường Tiểu học Lê Lai trưa ngày 29/1 (Ảnh: Website nhà trường).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai khẳng định: “Trường tổ chức bếp ăn tại chỗ, việc thực hiện bữa ăn bán trú được triển khai rất kỹ lưỡng. Thực phẩm đưa vào đều có nguồn gốc, chứng từ rõ ràng, thực phẩm tươi nóng, không có chuyện làm linh tinh”.

Trước lo lắng của phụ huynh, Trường Tiểu học Lê Lai đã mời phụ huynh tham dự buổi họp để trao đổi, cung cấp cụ thể thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, tham quan bếp ăn và quy trình chế biến bữa ăn bán trú vào sáng nay 30/1.

Trong buổi họp, Hiệu trưởng nhà trường cam kết với phụ huynh tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát các khâu từ tiếp phẩm, sơ chế, chế biến… Đồng thời, thống nhất để phụ huynh tham gia kiểm tra đột xuất quy trình bếp ăn.

Được biết, do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, Trường Tiểu học Lê Lai hiện chỉ tổ chức được 8 lớp bán trú, nhiều học sinh vẫn chỉ học một buổi.