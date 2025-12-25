Hình ảnh pháo hoa rực sáng trên cả nước chào mừng năm mới 2026

23h45 ngày 31/12/2025, pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Màn pháo hoa tầm cao cùng trình diễn hỏa thuật rực rỡ trên mặt nước hồ Gươm kéo dài 15 phút báo hiệu thời khắc cả nước chuyển giao, bước sang năm mới 2026 (Ảnh: Hải Long).

Tại Thủ đô Hà Nội có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao với 6 trận địa, trong đó tại khu vực hồ Gươm có 2 trận địa được bố trí đối diện trụ sở tòa nhà VNPT Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới (Ảnh: Hải Long).

Hình ảnh ghi nhận cùng thời điểm pháo hoa sáng rực trên bầu trời khu vực sân vận động Mỹ Đình, TP Hà Nội (Ảnh: Trần Quân).

Tại TPHCM, trận địa pháo hoa được bố trí tại các điểm quen thuộc trên sông Sài Gòn để người dân tiện theo dõi, chiêm ngưỡng (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều người chọn vị trí ngắm pháo hoa trên đường Mai Chí Thọ, ngay trước cửa hầm vượt sông Sài Gòn để tiện đường qua hầm về nhà ngay khi màn pháo hoa kết thúc, tránh kẹt xe (Ảnh: Ngọc Tân).

Đông đảo người dân theo dõi, ngắm nhìn pháo hoa tầm cao tại hồ Tây, Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Hàng nghìn người tập trung chật kín quanh hồ 7 mẫu trong công viên Thống Nhất để theo dõi pháo hoa chào năm mới (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Người dân đứng xem pháo hoa, cùng chia sẻ niềm vui và cảm xúc khi thời khắc chuyển sang năm mới (Ảnh: Thành Đông - Trần Quân).

TP Hà Nội bắn 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng các giàn và mạch phun hỏa thuật kéo dài trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (Ảnh: Hải Long).