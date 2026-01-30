Mập mờ nguồn gốc thực phẩm cấp cho hàng loạt trường mầm non ở Hải Phòng

Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 12 triệu đồng đối với Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green, có trụ sở tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm quy định về lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong quá trình cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn, cho biết hành vi vi phạm của công ty được xác định qua công tác kiểm tra hồ sơ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc

Cụ thể, trong các ngày 27 và 29/11/2025, Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green đã cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Văn Đẩu, ở phường Phù Liễn, Trường mầm non Bắc Sơn và Trường mầm non Nhi Đức, cùng ở phường Kiến An, để phục vụ bữa ăn ca 2 cho trẻ.

Qua kiểm tra hồ sơ mua bán thịt lợn và tôm trong các ngày nêu trên, đoàn kiểm tra xác định công ty không lưu trữ đầy đủ thông tin cần thiết để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Theo đại diện Chi cục Phát triển nông thôn, việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ trường học.

Trước đó, phóng viên đã tiếp nhận phản ánh về việc Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green có dấu hiệu gian lận nguồn gốc thực phẩm khi cung cấp cho một số trường học trên địa bàn phường Phù Liễn và phường Kiến An, ở thành phố Hải Phòng.

Theo phản ánh, các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nơi thu mua, đồng thời đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đây là điều kiện bắt buộc để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Nhân viên mua thực phẩm bổ sung tại chợ dân sinh

Mập mờ nguồn gốc cung cấp thực phẩm vào trường học ở Hải Phòng (Video: Nhóm PV).

Sau khi tiếp nhận phản ánh, phóng viên đã tiến hành tìm hiểu hoạt động cung cấp thực phẩm của Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green tại một số trường học trên địa bàn.

Qua nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên ghi nhận các nhân viên của công ty thường vận chuyển thực phẩm bằng xe máy đến các trường học vào khoảng 6h30 mỗi ngày để phục vụ ca 1.

Nhân viên Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Văn Đẩu, phường Phù Liễn, Hải Phòng vào ca 1 buổi sáng (Ảnh: Nhóm PV).

Đối với ca 2, thường bắt đầu vào khoảng 8h30 cùng ngày, các nhân viên vẫn xuất phát từ trụ sở công ty nhưng không đến thẳng các trường học mà di chuyển qua các chợ dân sinh trên địa bàn để mua thêm thực phẩm.

Ngày 29/11/2025, phóng viên ghi nhận một nhân viên nữ của công ty, sau khi đã giao thực phẩm cho Trường mầm non Văn Đẩu trong ca 1, tiếp tục đến một chợ dân sinh ở phường Phù Liễn để mua thêm tôm phục vụ ca 2.

Quá trình mua bán diễn ra nhanh chóng. Nhân viên này thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nhưng không ghi nhận việc người bán xuất hóa đơn hay cung cấp giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Sau đó, số tôm vừa mua được nhân viên vận chuyển trực tiếp đến Trường mầm non Văn Đẩu để giao cho nhà trường.

Nhân viên Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green mua thêm tôm tại chợ dân sinh để cung cấp cho Trường mầm non Văn Đẩu, phường Phù Liễn, Hải Phòng vào sáng 29/11/2025 (Ảnh: Nhóm PV).

Tương tự, trước đó vào khoảng 8h30 ngày 27/11/2025, một nhân viên khác của công ty xuất phát từ trụ sở nhưng không đến thẳng các trường học mà đi qua các chợ dân sinh để mua thêm thịt lợn.

Nhân viên Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green mua thêm thịt lợn tại chợ dân sinh để cung cấp cho Trường mầm non Bắc Sơn và Nhi Đức ở phường Kiến An, Hải Phòng vào sáng 27/11/2025 (Ảnh: Nhóm PV).

Theo quan sát, khi đến quầy bán thịt, người này đưa cho chủ quầy giấy ghi số lượng thịt cần mua cho từng trường. Sau khi mua đủ số lượng, thực phẩm được vận chuyển lần lượt đến Trường mầm non Bắc Sơn và Trường mầm non Nhi Đức, đều thuộc phường Kiến An.

Tại Trường mầm non Bắc Sơn, thực phẩm được chuyển cho nhân viên nhà trường thông qua hàng rào. Sau đó, số thịt còn lại tiếp tục được giao cho Trường mầm non Nhi Đức.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong các hợp đồng cung cấp thực phẩm giữa đơn vị cung cấp và nhà trường, toàn bộ nguyên liệu, thực phẩm phục vụ chế biến bữa ăn cho trẻ phải bảo đảm an toàn thực phẩm và có nguồn gốc rõ ràng.

Thực phẩm được nhân viên Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green cung cấp cho Trường mầm non Bắc Sơn qua hàng rào vào ngày 27/11/2025 (Ảnh: Nhóm PV).

Thực phẩm được nhân viên Công ty TNHH chế biến nông sản và cung cấp thực phẩm New Green cung cấp cho Trường mầm non Nhi Đức vào ngày 27/11/2025 (Ảnh: Nhóm PV).

Tuy nhiên, việc nhân viên doanh nghiệp mua thêm thực phẩm tại chợ dân sinh để bổ sung cho bữa ăn học sinh dấy lên lo ngại về chất lượng và mức độ an toàn thực phẩm.

Sau khi kiểm tra, Chi cục Phát triển nông thôn xác định nguồn thịt lợn và tôm mà công ty cung cấp trong hồ sơ được khai báo lấy từ nơi khác.

Đối với hình ảnh phóng viên ghi nhận, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, phía doanh nghiệp giải trình do thiếu thực phẩm trong ca 2 của các ngày 27 và 29/11/2025 nên phải ra chợ mua bổ sung.