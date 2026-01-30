Vàng miếng quá đắt, người dân đổ xô "săn" vàng mini giá từ 1 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm dịp cận Tết và ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Năm nay, giá vàng liên tục tăng cao khiến xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

Cụ thể, những năm trước, vàng nửa chỉ hay 1 chỉ là đơn vị tiêu chuẩn, thì nay các nhà bán lẻ đã và đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm theo hướng hạ trọng lượng sản phẩm vàng xuống còn 0,1 chỉ, từ đó khách hàng có thể dễ tiếp cận hơn.

Một số sản phẩm được các thương hiệu vàng lớn bày bán hiện nay có thể kể đến Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng (0,1 chỉ vàng 999.9), Đồng vàng 0,1 chỉ… thậm chí có đơn vị còn tung sản phẩm “Tết” với trọng lượng chỉ 0,05 chỉ như Huy Thanh, PNJ với giá bán đâu đó chỉ từ hơn 1 triệu đồng/sản phẩm.

Vàng thỏi "mini" (Ảnh: IT).

Với dòng sản phẩm này, các nhà vàng được biết đánh vào tâm lý khách hàng là người trẻ, GenZ mua vàng để “lấy vía” may mắn hoặc có thể tích luỹ. Theo đó, bên cạnh các hình thức truyền thống như nhẫn (0,1 chỉ), đồng vàng, nhiều hình thức khác như Vàng Mèo Kitty… cũng được điêu khắc để thu hút người mua.

Anh Việt (33 tuổi, ngụ tại TPHCM) bày tỏ sự phấn khởi vì vừa mua được 3 sản phẩm vàng 0,1 chỉ để tặng người thân ngày Tết, cùng lấy vía may mắn.

Chị Thanh (24 tuổi) cũng bày tỏ rất quan tâm dòng sản phẩm vàng trọng lượng thấp. Chị cho biết khi thấy vàng, bạc tăng cao rất muốn tham gia mua tích luỹ, nhưng không có nhiều tiền và cũng không có hàng để mua, do đó các sản phẩm vàng nhẫn, vàng thỏi 0,05-0,1 chỉ chị rất thích. Chị cho biết sẽ mua số lượng nhiều để có thể dành đi đám cưới bạn thân, đám thôi nôi vào năm sau, song song với tích lũy.

Về giá vàng, liên tục tăng mạnh và đạt đỉnh cao nhất lên đến 191 triệu đồng/lượng vào phiên 29/1, trước khi “lao dốc” mạnh vào sáng nay.

Hiện, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa phiên ngày 30/1. Tính chung trong phiên sáng, giá vàng đã giảm 9,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh cùng chiều với thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới sáng nay niêm yết tại 5.335 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm kim loại này về sát ngưỡng 5.200 USD.

David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures nhận định giá vàng rớt mạnh sau khi đã liên tiếp lập đỉnh mới gần đây. Dù vậy, giá vẫn tăng 7% từ đầu tuần và 24% trong tháng này. Đây có thể là tháng diễn biến tốt nhất kể từ những năm 1980.