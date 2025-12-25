Không khí người dân cả nước hân hoan đón chào năm mới 2026

20h tối 31/12/2025, nền nhiệt tại Hà Nội vào khoảng 18-20 độ C, trời mát mẻ, khu vực xung quanh hồ Gươm đông đúc người dân đổ về vui chơi, chờ xem pháo hoa (Ảnh: Thành Đông).

Không khí náo nhiệt, bùng cháy với biển người tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước thời khắc chuyển giao năm mới (Ảnh: Hải Long).

Ven bờ hồ Gươm, rất đông người dân và du khách đến sớm tìm vị trí tốt để ngắm pháo hoa. Hồ Gươm cũng là địa điểm duy nhất ở Thủ đô Hà Nội có cùng lúc 2 trận địa pháo hoa tầm cao (Ảnh: Thành Đông).

Gia đình chị Hà (ở phường Hai Bà Trưng) cùng đưa con trai 13 tháng tuổi đi xem pháo hoa trong lần đầu tiên của bé. Ở nhà bé đã quen với những âm thanh rộn ràng từ xe nhạc, tiếng động nên chị Hà tin con sẽ không bỡ ngỡ trước tiếng pháo vang trên bầu trời.

“Với gia đình mình, đây là khoảnh khắc rất đáng trân trọng khi lần đầu cả nhà được bên nhau, cùng ngắm pháo hoa năm mới”, chị Hà chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Sunny và Astrid đến từ Na Uy, chọn du lịch Việt Nam để đón năm mới. Đi dạo ven hồ Gươm, thấy tiếng nhạc rộn ràng, hàng chục người đang nhảy, hai cô gái cùng hoà vào giai điệu sôi động.

“Không khí quá vui vẻ, mọi người thân thiện. Thấy chúng tôi, người dân còn mang đồ ăn ra mời. Thật tuyệt vời”, Sunny nói. (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Không khí đón năm mới ở đây sôi động hơn quê nhà của tôi. Khí hậu ấm áp nên mọi người đổ ra đường rất đông. Tôi thích bầu không khí này, đây có lẽ là lần đón năm mới đáng nhớ nhất trong đời của tôi”, Anna bày tỏ khi cùng bạn tận hưởng không khí trên phố Tạ Hiện (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Ly Sokheng (26 tuổi) cùng bốn người bạn đều là người Campuchia rủ nhau chuẩn bị đồ ăn và vài lon bia rồi di chuyển đến hồ Tây để xem pháo hoa. Cả nhóm đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam suốt ba năm qua, nhưng năm nay kỳ nghỉ lễ ngắn nên không ai trở về quê nhà. Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, không có gia đình bên cạnh, việc được quây quần với những người bạn thân nơi đất khách cũng đủ mang lại cảm giác ấm áp và vơi bớt nỗi nhớ nhà (Ảnh: Thành Đông).

Tại TPHCM, "biển người" chờ thời khắc bắn pháo hoa tại đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) để vui chơi, tận hưởng không khí giao thừa và chờ xem pháo hoa (Ảnh: Nam Anh - Trịnh Nguyễn).

Gia đình anh Tài (ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) chụp hình kỷ niệm tại Phố đi bộ Ninh Kiều, nơi đây cũng là địa điểm đang diễn ra Lễ hội văn hoá sông nước Cần Thơ.

"Tết Dương lịch năm nay, tôi nghe nói thành phố không có bắn pháo hoa nên gia đình chúng tôi chỉ dạo phố sau đó ăn khuya rồi về nhà nghỉ ngơi. Năm mới, tôi cầu chúc mọi người sẽ nhận được nhiều điều tốt lành, hạnh phúc và bình an", anh Tài vui vẻ nói (Ảnh: Bảo Kỳ).

Giới trẻ Cần Thơ hào hứng với chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới. Chương trình bắt đầu từ 20h đến 21h30, tại Công viên sông Hậu (Ảnh: Minh Trung).

21h40, dòng người đông đúc, trong đó phần lớn là giới trẻ, đổ về Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để chờ đón khoảnh khắc giao thừa (Ảnh: Trung Thi).

Du khách nước ngoài hòa vào dòng người đông nghịt ở Quảng trường 2 tháng 4, cùng người dân địa phương chờ đón năm mới 2026 (Ảnh: Trung Thi).

Tại Ninh Bình, người dân và du khách cùng nhau ngồi thuyền trên hồ Kỳ Lân xem chương trình ca nhạc, chờ đón màn đếm ngược và ngắm pháo hoa (Ảnh: Thái Bá).

Khoảng 22h, thời tiết thành phố Đà Nẵng bắt đầu có sương lạnh, tại xóm trọ trên đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh), các sinh viên, công nhân chọn đón năm mới bằng cách ngồi quây quần bên nhau bên bếp lửa để sưởi ấm và ăn uống.

Anh Ngọc Vỹ, công nhân khu công nghiệp Hoà Khánh cho biết, tối hôm nay thời tiết khá lạnh, anh và vợ không ra ngoài để đón năm mới mà chọn cách rủ bạn bè trong khu trọ ngồi ăn cơm với nhau bên bếp lửa để cùng nhau ôn lại những câu chuyện trong năm cũ và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới (Ảnh: Hoài Sơn).

22h30, tại đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội), người dân và dòng phương tiện nườm nượp đổ về trước trường đua F1 để xem pháo hoa (Ảnh: Quân Trần).

"Rút kinh nghiệm từ các năm trước, tôi quyết định mang theo lều để giữ ấm cho gia đình, đặc biệt là các cháu nhỏ khi xem bắn pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình", chị Trần Thị Lan (phường Cầu Giấy) chia sẻ (Ảnh: Quân Trần).

23h45 ngày 31/12/2025, pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút chào mừng năm mới 2026 rực sáng trên bầu trời khu vực hồ Gươm (Ảnh: Hải Long).

0h 5 phút ngày 1/1/2026, "công dân 2026" đầu tiên của Việt Nam là một bé trai, cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Con tròn 38 tuần, khỏe mạnh và nặng 2,5kg (Ảnh: Mạnh Quân).