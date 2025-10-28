Ông Nguyễn Văn Được: ĐHQG TPHCM nên thuê tư vấn, lập lại quy hoạch

Sáng 28/10, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu có buổi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG). Buổi làm việc có sự góp mặt của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và lãnh đạo ĐHQG TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã nghe lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM giới thiệu quy hoạch, hạ tầng của Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Nguyễn Văn Được và đoàn công tác đã đi tham quan Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Phát biểu bắt đầu buổi làm việc, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp trao đổi, thảo luận định hướng về một Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (HCMC Innovation Hub) đặt tại ĐHQG TPHCM, để làm đơn vị hạt nhân cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hướng đến gắn kết ĐHQG với TPHCM và Bộ Khoa học Công nghệ để thực hiện những hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ cho sự phát triển của TPHCM, phát triển vùng và đất nước.

Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo

Trong báo cáo gửi đến Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, ĐHQG TPHCM đề xuất xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (HCMC Inovation Hub) tại ĐHQG.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này và đưa HCMC Innovation Hub vào vận hành hiệu quả, ĐHQG đề xuất 4 giải pháp trọng tâm hợp tác mang tính đột phá, tận dụng tối đa lợi thế của các bên.

Lãnh đạo ĐHQG TPHCM giới thiệu quy hoạch ĐHQG với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cụ thể, ĐHQG đề xuất UBND TPHCM với thẩm quyền từ Nghị quyết 98, cho phép thí điểm cơ chế “nền tảng thử nghiệm chính sách” ngay tại HCMC Inovation Hub. ĐHQG TPHCM đánh giá cơ chế này sẽ là chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt về đầu tư mạo hiểm, sở hữu trí tuệ, và thương mại hóa tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách.

ĐHQG TPHCM cũng đề xuất xây dựng một mô hình liên minh quản trị “Ba Nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp), trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về thể chế và đặt hàng các bài toán lớn, nhà trường cam kết cung cấp giải pháp công nghệ lõi và nhân lực xuất sắc, còn doanh nghiệp sẽ tham gia đầu tư, tài trợ thiết bị và thương mại hóa.

Đồng thời, ĐHQG đề xuất một mô hình hợp tác công - tư (PPP) để đồng sáng lập một Quỹ Đầu tư mạo hiểm Công nghệ cao, chuyên biệt cho các công nghệ lõi (AI, bán dẫn, công nghệ xanh). Quỹ này phải là một “thỏi nam châm” thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và các “đại bàng” công nghệ toàn cầu, biến HCMC Innovation Hub thành một địa chỉ đầu tư uy tín trong khu vực.

Bên cạnh đó, ĐHQG cũng đề xuất HCMC Innovation Hub được hoạt động theo mô hình liên minh quản trị phối hợp giữa Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp.

Phó giám đốc ĐHQG TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngoài ra, ĐHQG kiến nghị UBND TPHCM ưu tiên đặt hàng ĐHQG TPHCM đào tạo nhân lực trình độ cao phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; hỗ trợ cấp học bổng hoặc tài trợ học phí toàn phần cho nghiên cứu sinh các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ cao; và hỗ trợ đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

TPHCM sẽ hỗ trợ ĐHQG

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng ĐHQG để viết đề án về Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp quốc tế tại TPHCM.

“Đề án đã xong phiên bản thứ 2, lộ trình từ đây đến hết tháng 11 sẽ tổ chức 2-3 hội thảo, tọa đàm khoa học để góp ý cho đề tài này, dự kiến trình Ban Chỉ đạo Trung ương vào cuối tháng 12”, ông Lâm Đình Thắng nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Lâm Đình Thắng, mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp quốc tế tại TPHCM là hệ sinh thái toàn thành phố dự kiến có 4 mô hình chính. ĐHQG sẽ là một lõi trong hệ sinh thái này, thành phố sẽ thí điểm về chính sách và công nghệ trên lõi này.

Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ cũng cho biết, hiện TPHCM đã xét duyệt 2 trung tâm xuất sắc đạt chuẩn quốc tế, sắp tới sẽ xét duyệt thêm 4-5 trung tâm của ĐHQG, với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng.

Theo ông Lâm Đình Thắng, TPHCM có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm đề án về Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao, ngoài ĐHQG còn có Khu công nghệ cao TPHCM cũng đề xuất thành lập quỹ này.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng đề xuất Chủ tịch UBND thành phố giao nội dung này lại cho Sở Tài chính, vì nội dung này không liên quan đến khoa học công nghệ mà liên quan đến tài chính.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị ĐHQG TPHCM tận dụng nguồn lực, đột phá trong tư duy phát triển, nếu gặp vướng mắc về cơ chế, có thể phối hợp cùng UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chủ tịch UBND TPHCM gợi ý ĐHQG nên thuê một đơn vị tư vấn, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, lập lại quy hoạch chi tiết một số khu vực cần đầu tư, như xe buýt, khu liên hợp thể thao, ký túc xá…

“Chúng ta đừng nghĩ làm bằng ngân sách Nhà nước, hãy nghĩ đến huy động nguồn lực tư nhân, tất nhiên có lợi nhuận thì họ mới làm, nhưng lợi nhuận ở mức độ nào để vừa phục vụ cho chúng ta, vừa phục vụ doanh nghiệp, và vừa đúng pháp luật”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ hỗ trợ cho ĐHQG làm tốt hơn về việc này.

Việc ĐHQG kiến nghị thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự đồng tình; ông Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố sẽ vận động các doanh nghiệp thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của TPHCM và hoạt động trên toàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá tòa nhà trung tâm đổi mới sáng tạo (đang xây dựng) của ĐHQG được quy hoạch đẹp, kiến trúc sáng tạo, và mong muốn nơi này sẽ thành lập một trung tâm khởi nghiệp, mô hình này sẽ mang lại uy tín, nguồn lực kinh tế cho ĐHQG.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị phường Linh Xuân và phường Đông Hòa tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh tòa nhà Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM (Ảnh: ĐHQG TPHCM).

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố sẽ giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố, giao chức năng giải phóng mặt bằng của ĐHQG cho phường Đông Hòa và phường Linh Xuân.