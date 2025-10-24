Chủ tịch TPHCM: Khu Công nghệ cao phải dẫn đầu về AI và chip bán dẫn

Sáng 24/10, Khu Công nghệ cao TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập (24/10/2002-24/10/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao lưu cùng đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, suốt 23 năm qua, Khu Công nghệ cao đã phải triển khai nhiều nhiệm vụ song song: vừa giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, vừa thu hút đầu tư; đồng thời phát triển cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Với những kết quả đạt được, Khu Công nghệ cao TPHCM đã thu hút nhiều tập đoàn lớn như Intel (Hoa Kỳ), Nidec (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc)... với tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hơn 12 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 52.000 lao động. Thành quả này góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế khu vực và xây dựng đô thị khoa học - công nghệ theo định hướng của Thành ủy TPHCM.

Trong thời gian tới, Khu Công nghệ cao TPHCM ưu tiên mở rộng, phát triển thành Công viên khoa học - công nghệ, trở thành trung tâm nghiên cứu triển khai đa ngành, hạt nhân khoa học - công nghệ thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ phát triển nhanh theo xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cùng với đó, khu tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng những thành tựu mà Khu Công nghệ cao TPHCM đã đạt được trong hơn hai thập kỷ qua, khẳng định đóng góp của khu đối với kinh tế thành phố và cả nước là rất lớn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Được gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, giới khoa học cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động đã đồng hành, góp phần xây dựng nên công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng vươn lên trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Từ một vùng đất hoang sơ của quận 9, đến nay Khu Công nghệ cao TPHCM đã trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ cao của quốc gia, là động lực then chốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố".

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Khu Công nghệ cao không chỉ là nơi hội tụ của các tập đoàn hàng đầu thế giới, mà còn là cái nôi để doanh nghiệp Việt khởi nguồn, vươn ra thị trường quốc tế.

Ông khẳng định, Khu Công nghệ cao TPHCM giữ vai trò hạt nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, là cửa ngõ kết nối khu vực và thế giới.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tiếp tục đánh giá, rà soát quá trình phát triển, đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng và năng lực nghiên cứu, nhằm bắt kịp trình độ của thế giới, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng trao các quyết định cho Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (Ảnh: Xuân Đoàn).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng, Đảng bộ thành phố, các sở ngành, Khu Công nghệ cao cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cần chung khát vọng: Biến Khu Công nghệ cao TPHCM, cũng như Việt Nam, trở thành cường quốc công nghệ cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn.

Ông Nguyễn Văn Được gợi ý, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cần đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, chọn lọc nhà đầu tư phù hợp, tạo môi trường và cảm hứng để doanh nghiệp sáng tạo. Ông đánh giá thế hệ sinh viên là nguồn lực quan trọng, cần được khơi dậy khát vọng và tạo điều kiện tiếp cận tri thức, cơ hội toàn cầu.

Bên cạnh đó, Khu Công nghệ cao và các cơ quan chức năng phải rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; những vướng mắc vượt thẩm quyền cần chủ động kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Sắp tới, chúng ta phải làm gì để xứng tầm với một "Silicon Valley của TPHCM", nơi khởi nguồn đổi mới sáng tạo, bệ phóng cho doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu về công nghệ cao. Đó mới là khát vọng mà chúng ta hướng tới".

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, phát triển trí tuệ là hành trình khó khăn, và để bước vào sân chơi toàn cầu càng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, nhưng với vị thế, tiềm năng và bản lĩnh của người Việt Nam, cùng sự đồng hành giữa doanh nghiệp và chính quyền, ông tin tưởng Khu Công nghệ cao TPHCM sẽ gặt hái thành công.