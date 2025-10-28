Cảnh đối lập tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Hơn 2 tháng từ ngày khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị tại cầu Long Thành để mở rộng cầu hiện hữu từ 4 lên 8 làn xe.

Cầu Long Thành bắc qua sông Đồng Nai (ranh giới giữa TPHCM và Đồng Nai). Tại công trường, phóng viên ghi nhận nhà thầu đang khoan cọc và đổ bê tông móng trụ giữa lòng sông. Đây là bước kỹ thuật đầu tiên của hạng mục mở rộng cầu.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, đơn vị thuộc VEC), hạng mục mở rộng cây cầu này là "đường gantt" quyết định tiến độ chung của cả dự án nên được ưu tiên thi công sớm.

Với nhiệm vụ thiết lập 5 trụ cầu dưới lòng sông Đồng Nai, các nhà thầu đã huy động 5 cụm thiết bị gồm sà lan, cần cẩu và máy khoan thi công đồng loạt. Đây là mức độ huy động máy móc lớn và tốn kém, cho thấy áp lực phải đẩy nhanh tiến độ.

Các chuyến xe chở bê tông đến mép sông. Sau đó, bê tông được chuyển đến các trụ móng thông qua đường ống dẫn.

Các trụ móng được cắm xuống lòng sông Đồng Nai.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trường dự án bên bờ Đồng Nai đang tấp nập thi công. Do dự án cao tốc TPHCM - Long Thành giai đoạn 1 phía Đồng Nai đã có sẵn quỹ đất trống, nhà thầu có thể triển khai thi công song song với việc chờ giải tỏa thêm mặt bằng.

Các móng trụ của đường dẫn cầu Long Thành phía Đồng Nai đang dần thành hình.

Trong khi đó, tại công trường phía TPHCM, diện tích mặt bằng sạch ít hơn. Nhà thầu đã tập kết máy móc, nguyên vật liệu về công trường nhưng phải thi công cầm chừng do mặt bằng chật hẹp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Minh Vương, chủ căn nhà phải di dời dưới chân cầu Long Thành, cho biết chính quyền phường Long Phước (TPHCM) đến nay chưa thông báo cho người dân về mức giá đền bù, giải phóng mặt bằng.

Được cư dân địa phương bầu làm đại diện đi dự các cuộc họp với phường, ông Vương cho biết, tại cuộc họp gần nhất, phía phường thông báo phải chờ đến tháng 3/2026 mới hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Là người thường xuyên đi ghe sang phía Đồng Nai để làm ruộng, ông Phan Minh Vương xác nhận nhịp độ thi công tại 2 bờ sông có sự tương phản rõ rệt. Trong khi phía Đồng Nai có mặt bằng rộng rãi, huy động máy móc rầm rộ, phía TPHCM vẫn chờ giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện nhà thầu gói XL1 phía TPHCM, đơn vị thi công chỉ mới tiếp cận được mặt bằng đã giải phóng từ giai đoạn 1 với chiều rộng 5-6m. Trong khi đó, ranh giải phóng mặt bằng ở giai đoạn 2 phải đảm bảo 17-20m mới có thể triển khai thi công đồng bộ.

Từ trạm thu phí Long Phước đến nút giao Vành đai 3, nhiều đoạn cao tốc chưa có mặt bằng sạch. Nhà thầu cũng chưa có đường công vụ để tiếp cận công trường.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc chuẩn bị mặt bằng bị chậm một phần do thay đổi quy mô đầu tư. Đoạn cao tốc này được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe thay vì lên 8 làn xe như kế hoạch ban đầu.

Do chưa thiết lập được đường công vụ, chủ đầu tư đã phải tính phương án sử dụng làn dừng khẩn cấp của cao tốc hiện hữu để vận chuyển và lao, lắp dầm cầu.

Đầu tháng 10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai tạo mọi điều kiện, hỗ trợ triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.