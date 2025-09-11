Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong "Mưa đỏ"

Hiện thân của những người phụ nữ kiên trung

Bộ phim Mưa đỏ đã "chạm" đến trái tim của nhiều khán giả, đặc biệt là những nhân chứng lịch sử từng trải qua thời kỳ chiến tranh khốc liệt. Bà Nguyễn Thị Thu (71 tuổi, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), một nữ du kích từng chèo đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đã không kìm được sự xúc động khi xem bộ phim này.

“Xem bộ phim, tôi thực sự không thể kìm được xúc động, như được "kéo" trở lại một thời khói lửa chiến tranh. Mỗi nhân vật đều để lại trong tôi nhiều ấn tượng, đặc biệt là cô lái đò tên Hồng. Ở Hồng, tôi như thấy chính mình năm xưa, những chuyến đò lặng lẽ chở bộ đội vượt sông vẫn còn nguyên trong ký ức”, bà Thu chia sẻ sau buổi chiếu phim vào chiều 9/9.

Vợ chồng bà Thu cùng nhà văn Trần Trà My (hàng trước) xem phim Mưa đỏ (Ảnh: Hồng Hạnh).

Nhân vật Hồng do diễn viên Lê Hạ Anh thủ vai, một cô gái tuổi đôi mươi gan dạ, ngày đêm chèo đò đưa bộ đội vượt sông trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đã trở thành biểu tượng cho những cô gái lái đò kiên trung nơi tuyến lửa, trong đó có bà Thu.

“Suốt hơn hai tiếng xem phim, tôi nắm chặt tay chồng, nước mắt cứ trào ra. Chiến trường Quảng Trị năm ấy khốc liệt vô cùng. Chúng tôi may mắn được trở về, nhưng biết bao đồng đội, chiến sĩ và cả dân quân, du kích đã mãi nằm lại nơi Thành cổ, dưới dòng Thạch Hãn”, bà Thu nghẹn ngào nói.

Theo bà Thu, hình ảnh nhân vật Hồng không được đoàn tụ với người mình thương đã khiến bà day dứt, bởi nó phản chiếu những mất mát, hy sinh thầm lặng của biết bao phụ nữ trong kháng chiến.

Nhân vật Hồng trong phim Mưa đỏ do nữ diễn viên Lê Hạ Anh thủ vai (Ảnh: Nhà sản xuất).

“Có người bảo o Hồng trên phim Mưa đỏ chính là bóng dáng của tôi ngoài đời. Nhưng thật ra, ngày ấy không chỉ mình tôi, mà còn rất nhiều cô gái Quảng Trị đã sống, chiến đấu kiên cường như thế. Xem phim, tôi buồn lắm, nhưng cũng thấy được an ủi, bởi sự hy sinh của những người lính Thành cổ được khắc họa chân thực, thế hệ trẻ trân trọng và ghi nhớ”, bà Thu bộc bạch.

Những chuyến đò vượt dòng Thạch Hãn vào Thành cổ

Bà Thu tham gia du kích từ lúc còn rất trẻ. Năm 1972, khi chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị bước vào giai đoạn khốc liệt, bà cùng bố chồng là cụ Nguyễn Con, ngày đêm chèo đò đưa bộ đội, vận chuyển vũ khí, đạn dược vượt sông Thạch Hãn, đồng thời chở thương binh ra tuyến sau chữa trị.

Bà Thu bên bức ảnh bà cùng bố chồng là cụ Nguyễn Con làm nhiệm vụ đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Thu nhớ lại, trong 81 ngày đêm khói lửa, sông Thạch Hãn là con đường duy nhất nối hậu phương với chiến trường Thành cổ. Dù bom đạn địch trút xuống dữ dội, cụ Nguyễn Con và bà Thu vẫn vững vàng tay chèo, quyết tâm đưa bằng được bộ đội và vũ khí sang sông.

“Bố tôi gắn bó cả đời với sông Thạch Hãn, thuộc từng khúc nước chảy, bãi cát ngầm, nên đã dạy tôi cách nghe tiếng nước để điều khiển con đò thuận lợi nhất. Nhiều lần vượt sông, bom rơi ngay trước mặt, chỉ cần hoảng sợ là cả chuyến đò có thể mất. Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết ghìm chặt tay lái, chờ sóng lắng xuống rồi mới tiếp tục di chuyển”, bà Thu hồi tưởng.

Mỗi chuyến đò là một lần đối mặt với cái chết. Bà Thu không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu chuyến đò, nhưng những gương mặt trẻ, tiếng gọi “mẹ ơi” của thương binh vẫn còn nguyên trong ký ức.

Các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tư liệu).

“Có lần bom nổ sát con đò, hai chiến sĩ hy sinh ngay trước mắt tôi. Tôi nắm chắc tay chèo, siết chặt khẩu súng, cố giữ bình tĩnh để không đánh mất tay lái, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Chiến tranh thật khốc liệt, để lại quá nhiều đau thương, mất mát”, bà Thu nghẹn giọng chia sẻ.

Hạnh phúc ngày đoàn viên

Đất nước thống nhất, đến năm 1976, bà Thu và ông Nguyễn Câu, người bà đã dạm ngõ trước chiến tranh, mới có ngày đoàn tụ. Cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách trở thành kỷ niệm khắc sâu trong ký ức của họ, là món quà mà số phận ban tặng, bù đắp cho quãng thanh xuân đầy mất mát, hy sinh.

Năm 1978, khi cụ Nguyễn Con qua đời, vợ chồng bà tiếp tục gắn bó với dòng Thạch Hãn bằng nghề cào hến, lặng lẽ sống cuộc đời bình dị như bao người dân khác trong vùng.

Nếu nhân vật Hồng trong Mưa đỏ là hình tượng của những người phụ nữ kiên cường nhưng phải gánh chịu nỗi đau mất đi người mình thương, thì câu chuyện đời thực của bà Thu và ông Câu lại là minh chứng sống động cho một tình yêu son sắt, đã vượt qua bom đạn để đi đến đoàn viên.

“Trong chiến tranh, có khi sống chết chỉ tính bằng giờ, bằng phút. Vợ chồng tôi may mắn được đoàn tụ sau ngày đất nước thống nhất, có thêm 4 người con, được sống hạnh phúc bên nhau là thấy mãn nguyện rồi”, ông Nguyễn Câu tâm sự.

Giờ đây, dù sức khỏe yếu đi nhiều do di chứng chiến tranh và bệnh tiểu đường, vợ chồng bà Thu vẫn giữ cho mình sự vui vẻ, hạnh phúc, trân trọng hòa bình. Ngôi nhà nhỏ của bà Thu trở thành điểm hẹn của nhiều người, nơi họ lắng nghe bà kể chuyện vượt sông Thạch Hãn, chạm tay vào ký ức sống động của mùa Hè đỏ lửa năm ấy.

Bà Thu cùng chồng là ông Nguyễn Câu (Ảnh: Nhật Anh).

Mới đây, Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ đã gửi một món quà hỗ trợ đến bà Thu. Đó không chỉ là sự sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống thường ngày, mà còn là lời tri ân dành cho những hy sinh thầm lặng của bà cùng biết bao nữ du kích Quảng Trị năm xưa.

Gần đây, rất nhiều người khi biết đến hoàn cảnh của bà Thu cũng đã ghé thăm, tặng quà chia sẻ. Bà Thu bảo, bà đã quen với cuộc sống giản dị, chẳng mong cầu gì nhiều. Bà cảm nhận rõ tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn hướng về và trân trọng quá khứ.

Trước đó, chị Trần Hồng Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị cùng nhà văn Trần Trà My đã trực tiếp mời và đưa vợ chồng bà Thu đến rạp để xem phim Mưa đỏ.