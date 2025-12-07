Nông dân điêu đứng vì mai Tết "cười" sau bão lũ dồn dập

Hàng loạt vườn mai tại các phường An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), vốn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung, đang đối mặt với thiệt hại nặng nề sau cơn bão Kalmaegi (bão số 13) và trận lũ lịch sử vào tháng 11 vừa qua. Nhiều nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng vụ mai Tết - nguồn thu nhập chính trong năm.

Thị xã An Nhơn, Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), nổi tiếng với khoảng 150ha mai vàng, tập trung chủ yếu ở An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông, cung cấp mai cho thị trường cả nước mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, thiên tai liên tiếp đã "giáng một đòn mạnh" vào nghề truyền thống này.

Anh Trịnh Văn Khôi (43 tuổi, trú tại tổ dân phố Nhơn Phong, phường An Nhơn Bắc) chia sẻ: "Chiều hôm trước thông báo có lũ, vườn mai còn khô ráo, sáng dậy đã thấy ngập tới ngọn, không kịp trở tay. Tết này xem như không còn mai để bán, không riêng gì gia đình tôi, nhiều hộ cũng lâm cảnh tương tự".

Vườn mai gần 3.000 chậu 5-10 năm tuổi của anh Khôi bị thiệt hại tới 70%, với khoảng 300 cây chết do ngập lũ 3-4 ngày và nhiều cây suy kiệt nặng.

Dù mới cuối tháng 10 âm lịch, nhiều vườn mai đã nở rộ do tác động của bão lũ, khiến nông dân đứng trước nguy cơ mất mùa Tết.

Ông Phạm Minh Hiếu (52 tuổi, tổ dân phố Trung Lý, phường An Nhơn) với gần 2.000 chậu mai cũng không còn thiết tha chăm sóc.

"Bão số 13 quật rụng lá, chưa kịp phục hồi thì lũ lại ập tới. Một số vườn gần nhà đưa lên đường cao không bị ngập nhưng cũng nở hoa sớm vì bão trước đó làm rụng hết lá. Còn 1.700 chậu ngoài đồng, giờ hoa nở hết. Bao vốn liếng, công sức đổ theo bão lũ", ông ngao ngán.

Tại phường An Nhơn Đông, hơn 1.000 chậu mai của gia đình ông Huỳnh Văn Thảo (53 tuổi, tổ dân phố Trung Định) cũng hư hại khoảng 50%. Ông Thảo đang cố gắng dùng thuốc kích thích để dưỡng những cây còn lá, hy vọng vớt vát được phần nào.

"Chưa năm nào bão vừa tan lại gặp lũ lớn như năm nay. Giờ cây nào còn lá thì cố gắng cứu để bán được đồng nào hay đồng đó. Làm mai cả năm chỉ trông vào vụ Tết, giờ coi như trắng tay", ông Thảo buồn bã nói.

Ngay cả những vườn mai ở khu vực cao không bị ngập lụt cũng không tránh khỏi thiệt hại khi bão đánh rách và rụng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hoa dịp Tết.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 1,6 triệu cây và chậu hoa, cây cảnh bị hư hại, trong đó hơn 890.000 chậu bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và hơn 730.000 chậu do lũ. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng mai vàng, hơn 800.000 chậu bị hư hại, chủ yếu tập trung tại khu vực An Nhơn.

Vị trí thủ phủ mai vàng An Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), nay là tỉnh Gia Lai (Ảnh: Google Maps).