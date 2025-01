Dựng lều trắng đêm canh mai, nông dân mong có cái Tết đỏ lửa

Đêm 27/1, dọc quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định, đặc biệt tại thị xã An Nhơn - nơi được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung, hàng chục lều dựng san sát nhau vẫn sáng đèn để bán mai cho khách trên những chuyến xe ra Bắc vào Nam.

Khoảng 21h, trời càng về khuya càng lạnh, sương xuống như mưa phùn khiến cái lạnh thêm tê tái. Ông Nguyễn Đình Du (59 tuổi, thôn Trung Định, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) vẫn ngồi co ro trong túp lều tạm, thức trắng đêm canh bán mai cho khách.

Ông Du trong túp lều tạm dựng bên quốc lộ 1 để bán mai cho khách đi đường, nhưng có ngày không bán được chậu nào (Ảnh: Doãn Công).

Ông Du cho biết, thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, hơn 20 ngày cuối năm trời lạnh kèm mưa, khiến nhiều vườn mai ở địa phương nở hoa không kịp bán Tết.

"Vườn mai gia đình tôi 3.000 cây nhưng chỉ bán sỉ được khoảng 10 cây. Hơn 10 ngày nay, tôi dựng lều ven quốc lộ 1 để đem mai lên bán lẻ cho khách đi đường nhưng có ngày không bán được chậu nào. Riêng ngày nay tôi bán được mỗi 2 chậu mai, năm nay coi như Tết không đỏ lửa", ông Du thở dài.

Anh Lê Thanh Tùng (45 tuổi, ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) nằm dài xem điện thoại, lâu lâu có xe dừng lại xem rồi lại bỏ đi.

Anh Tùng nằm xem điện thoại vì cả đêm chẳng có khách nào tới hỏi mua mai (Ảnh: Doãn Công).

"Năm ngoái thời điểm này khách, xe tải dừng lại mua mai nhiều lắm, nhưng năm nay vắng khách. Từ đầu giờ tối đến giờ không có khách đi đường nào ghé hỏi mua, lâu lâu có khách ghé xem thấy mai nở không đẹp nên lên xe bỏ đi", anh Tùng nói.

Đến ngày 28/1, đa số các nhà vườn bắt đầu vận chuyển mai về vườn chăm sóc để bán vụ mai Tết năm sau. Tuy nhiên, nhiều chủ vườn mai cố nán lại, bán vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Anh Lê Văn Thắng (48 tuổi, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn), chia sẻ: "Tôi còn 20-30 chậu hoa đang nở tương đối đẹp nên cố gắng bán tới chiều 29 Tết, hy vọng kiếm chút ít để tiếp tục đầu tư cho vụ mai Tết năm sau. Nhiều người bây giờ đang chăn ấm nệm êm, chuẩn bị đón Tết, còn người trồng mai phải ăn bờ, ngủ bụi để bán mai kiếm sống".

Anh Thắng (giữa) cố nán lại đến chiều 29 Tết để bán mai để bù lỗ cho chuyến đi buôn thất bại ở Phú Yên (Ảnh: Doãn Công).

Anh cho biết, gia đình thuê xe vận chuyển 100 chậu mai vào Phú Yên bán, nhưng ế quá nên phải chở mai về lại Bình Định để bán, cố gắng cầm cự kiếm thêm đồng tiêu Tết. Trồng được cây mai rất vất vả, lẽ ra cây mai 2 triệu đồng mới có chút lãi, nhưng buộc cắt lỗ xuống 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khách mua vẫn trả xuống 1 triệu đồng nên không thể bán vì lỗ quá lớn.

Theo ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn, năm nay do thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến hoa mai nở muộn, dẫn đến doanh thu giảm. Qua thống kê, tính đến 20/1, tổng doanh thu từ các làng trồng mai trên địa bàn thị xã ước đạt 140 tỷ đồng, trong khi năm ngoái doanh thu đạt hơn 170 tỷ đồng.