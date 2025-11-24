Những cuộc gọi dang dở trong lũ dữ và hành trình đưa điện trở lại

Những cuộc gọi dang dở trong lũ

Ngày 24/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã khôi phục cấp điện cho 1,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua, đạt 95,52%. Đến nay còn 53.395 khách hàng tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do nhiều khu vực vẫn ngập sâu, không đảm bảo an toàn.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, tại tỉnh Gia Lai còn 3.026 khách hàng và 91 trạm biến áp chưa được cấp điện.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hệ thống điện ở các địa phương thuộc Nam Trung Bộ (Ảnh: Hoàng Thạch).

Anh Huỳnh Quốc Cầm (37 tuổi, trú tại khối phố 3, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết tối 18/11, nước lũ bắt đầu dâng vào nhà. Rạng sáng 19/11, nước đã dâng hơn 2m, khiến cả nhà cô lập.

"Khi lũ về, điện bị cắt, mạng chập chờn nên việc kết nối với lực lượng cứu hộ rất khó khăn. Ngoài đường, nước đã vượt quá đầu người nên gia đình chỉ biết ngồi co ro ở tầng 2, chờ nước rút. Còn chút pin điện thoại, tôi chỉ kịp nhắn tin cho tổ trưởng và đăng lên mạng xã hội thông báo gia đình mình đang mắc kẹt trong nhà. Sau đó, điện thoại cũng hết pin", anh Cầm nói.

Cũng theo anh Cầm, sau nhiều ngày bị cô lập, đến sáng 23/11, điện mới có trở lại để gia đình dọn dẹp đống đổ nát sau khi lũ rút.

Điện có lại nhưng do các thiết bị ngập nước nên nhiều gia đình ở Gia Lai vẫn sống trong bóng đêm (Ảnh: Trung Thi).

Anh Hồ Văn Tốt ở phường Quy Nhơn Bắc cho biết thời điểm nước lũ dâng, điện thoại chỉ còn chưa tới 20% pin. Khi ấy, mạng internet gần như không vào được nên rất khó khăn để báo vị trí của gia đình cho lực lượng cứu hộ đến tiếp cận.

Theo anh Tốt, khi đó nước dâng lên cao, anh đã dùng số pin còn lại để gửi tin nhắn đến nhiều nơi nhằm nhờ thông báo cho lực lượng cứu trợ. Đến chiều 19/11, nước lũ rút chậm, lực lượng chức năng mới tiếp cận để đưa cả nhà vào vùng an toàn.

“Sau lũ, nhà cửa chẳng còn gì cả, 6 con bò là tài sản lớn nhất cả gia đình cũng bị lũ cuốn trôi”, anh Tốt nói.

Nhiều thiết bị điện của người dân ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị hư hỏng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, địa phương còn 44.941 khách hàng và 569 trạm chưa được cấp điện. Một số địa bàn vẫn còn ngập và giao thông bị chia cắt, điện lực đang tiếp cận, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk, cho biết mưa lũ, ngập lụt đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản của người dân ở tỉnh. Hệ thống lưới điện cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ông Thuận, với tinh thần khẩn trương, mong bà con sớm gượng dậy sau thiên tai, ngành điện lực đã điều động hàng trăm người cùng tham gia hỗ trợ khắc phục hệ thống điện, ưu tiên một số khu vực như trạm cấp nước, trụ sở cơ quan, trạm phát sóng viễn thông...

“Nước rút đến đâu, lực lượng sẽ khẩn trương kiểm tra an toàn, cấp điện trở lại. Dự kiến, lực lượng sẽ khắc phục sự cố và cấp điện trở lại cho người dân toàn tỉnh trước đêm 25/11”, ông Thuận nói.

Trước đó ngày 22/11, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã điều động hơn 300 cán bộ, kỹ sư và công nhân từ khu vực phía Tây tăng cường cho khu vực bị ngập lụt.

Tại Khánh Hòa còn khoảng 5.000 khách hàng và 70 trạm chưa được khôi phục. Trong đó, Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa còn 4.520 khách hàng và 43 trạm.

Trước tình hình trên, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để tăng cường tham gia khôi phục lưới điện cho khu vực Nam Trung Bộ.

Nhiều đường dây, cột điện ở Khánh Hòa bị hư hỏng nặng nề, 4.520 khách hàng vẫn chưa có điện (Ảnh: Hoàng Thạch).

Lực lượng chức năng sẽ sửa chữa lại hệ thống đường dây tại các tuyến đường chính trên quốc lộ, tỉnh lộ và khu dân cư bị hư hỏng. Các đội công tác cũng được chia thành nhiều mũi đến từng hộ gia đình để hỗ trợ việc kiểm tra các thiết bị điện.

Anh Ngọc Minh (trú tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) cho biết tối 20/11, khi lũ dâng cao, mạng điện thoại và internet đều “tắt ngúm”.

Lực lượng xung kích khôi phục cấp điện tại các trạm biến áp ở Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

“Tôi ở nhà một mình, còn vợ con có công việc tại TPHCM. Trong dòng nước lũ đục ngầu, tôi lấy điện thoại liên lạc nhưng không thể gọi ra ngoài được. Lúc đó, tôi chỉ mong nước đừng lên nữa. Nước vào nhà 2m, rồi rút xuống dần”, anh Minh nói.

Chị Nguyễn Thị Nữ (trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết khi thấy nước càng lúc càng dâng cao, chị lấy điện thoại để liên hệ với em gái ở xã Diên Điền nhưng không thể kết nối.

Điện lực Khánh Hòa chia thành nhiều đội để kiểm tra hệ thống đường dây của người dân (Ảnh: Điện lực Khánh Hòa).

“Trên mạng xã hội kêu cứu khắp nơi, còn điện thoại toàn báo thuê bao, ai mà không nóng ruột cho được. May mắn em gái tôi được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và liên hệ lại nên tôi cũng yên tâm phần nào”, chị Nữ chia sẻ.

Trước đó, tối 20/11, tại Nha Trang, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Khánh Hòa vào chiều 19/11 (Ảnh: Nguyễn Văn).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các ngành khắc phục nhanh sự cố viễn thông, điện, thông tin liên lạc tại các khu vực bị cô lập; bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ cho công tác chỉ huy cứu nạn.

Lực lượng quốc phòng, công an, chính quyền địa phương phải huy động tổng lực để tiếp cận các khu vực ngập sâu di dời người dân.