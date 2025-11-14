Nhổ loạt trụ điện bị "bỏ quên" ở tuyến đường đẹp bậc nhất trung tâm Đà Lạt

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng có chiều dài 1,6km, tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư. Hạ tầng giao thông của tuyến phố được triển khai từ năm 2024 và đến giữa năm 2025 cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng hoàn thiện hạ tầng, hàng chục trụ điện bê tông 2 bên đường bị lực lượng chức năng "bỏ quên".

Đường Bùi Thị Xuân kéo dài từ ngã 5 đại học (nút giao Bùi Thị Xuân - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Công Trứ - Phù Đổng Thiên Vương - Trần Nhân Tông) đến bờ hồ Xuân Hương (nút giao Bùi Thị Xuân - Trần Quốc Toản), đây được mệnh danh là một trong những tuyến phố đẹp bậc nhất Đà Lạt.

"Cơ quan chức năng làm đường xong rồi nhưng lại "quên" dời cột điện khiến tuyến phố mất mỹ quan. Đặc biệt, một số cột điện nằm lọt ở lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông", ông Nguyễn Nguyên Đức (phường Xuân Hương - Đà Lạt) phản ánh.

Một trụ bê tông gánh hàng loạt loại cáp điện, cáp viễn thông gây mất mỹ quan.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Bùi Thị Xuân có hơn 50 trụ điện bê tông cốt thép chưa được di dời. Trong số đó, nhiều trụ nằm lại trên lề đường trong khi số khác nằm lọt dưới lòng đường.

Hiện tại, các trụ điện trên đường Bùi Thị Xuân đoạn từ nút giao Bùi Thị Xuân - Nguyễn Thị Nghĩa đến Bùi Thị Xuân - Nguyễn Văn Trỗi được lực lượng chức năng tháo bỏ hệ thống cáp điện, loại bỏ cáp viễn thông, chờ di dời cột.

Ngày 13/11, Đội Quản lý Điện Đà Lạt thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng đã huy động 15 cán bộ, nhân viên cùng xe cẩu đến đường Bùi Thị Xuân để hỗ trợ chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt thực hiện dọn dẹp, di dời trụ điện.

Cùng với việc dọn dẹp, cắt trụ bê tông, lực lượng chức năng thực hiện đấu nối, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện cho khu vực.

Một người dân di chuyển xuống lòng đường để tránh hiện trường dọn dẹp trụ điện trên đường Bùi Thị Xuân.

Lực lượng chức năng dùng búa phá chân cột, sử dụng máy cắt sắt để di chuyển trụ điện.

Sau khi cắt bỏ trụ điện, lực lượng chức năng tiến hành trám lấp, đảm bảo an toàn cho người dân. Được biết, các vị trí này sẽ được đơn vị thi công trải thảm nhựa hoặc lát đá, đảm bảo đồng bộ kỹ thuật các hạng mục của dự án.

Bà Bùi Thị Nga, người dân sống trên phố Bùi Thị Xuân hồ hởi: "Từ năm 2024 đến nay, người dân chúng tôi mong chờ lực lượng chức năng hoàn tất thi công đường để sớm ổn định cuộc sống. Hôm nay, các trụ điện bê tông được nhổ bỏ, hệ thống điện được đi ngầm, tuyến phố trở nên sạch sẽ, văn minh".

Được biết, cơ quan chức năng xây dựng hào kỹ thuật trên vỉa hè, lắp đặt gần 1.812m dây cáp ngầm 22kV, cùng hàng nghìn mét dây điện, cáp viễn thông... để ngầm hóa hệ thống điện, đảm bảo mỹ quan đô thị cho phố Bùi Thị Xuân.