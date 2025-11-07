Taluy cao 5m đổ ập xuống nhà dân ở Đà Lạt

Ngày 7/11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa, xử lý hiện trường vụ sạt lở taluy tại đường Lê Văn Tám.

Theo thông tin, rạng sáng cùng ngày, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, taluy được xây bằng đá chẻ có độ cao 5m, dài 6m trên phần đất của gia đình bà Đỗ Thị Kim Thúy đổ ập xuống phía dưới, vùi lấp một phần căn nhà tôn của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, may mắn không gây thiệt hại về người.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc.

Những năm gần đây, cơ quan chức năng nhiều lần ghi nhận tình trạng sạt lở taluy ở khu vực đô thị Đà Lạt, trong đó một số vụ việc gây chết người. Mới nhất, đầu tháng 8, taluy ở quán cà phê tại phường Xuân Trường - Đà Lạt sạt lở làm 2 người tử vong.