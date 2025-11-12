Xây dựng khẩn cấp công trình chống sạt lở trên đèo kết nối Đà Lạt

Ngày 12/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định về việc xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Gia Bắc (thuộc tuyến quốc lộ 28) và đèo D’ran (thuộc tuyến quốc lộ 20).

Đối với khu vực sạt lở đèo Gia Bắc, đoạn thuộc địa bàn xã Sơn Điền, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, quyết định toàn bộ các công việc trong hoạt động xây dựng công trình khẩn cấp. Thời gian thi công là 45 ngày, kinh phí dự kiến 4,2 tỷ đồng. Tại điểm sạt lở đèo D’ran, thuộc địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt, công trình được triển khai trong 45 ngày, với kinh phí dự kiến khoảng 5 tỷ đồng.

Điểm sạt trượt trên đèo D'ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, đèo Gia Bắc (đoạn qua xã Sơn Điền) xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy; một số vị trí có vết nứt trên bề mặt đường nhựa, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân. Đặc biệt, ngày 28/10, đất đá từ trên cao đổ ập xuống mặt đường bên dưới, khiến giao thông tê liệt nhiều giờ.

Trong khi đó, điểm sạt lở trên đèo D’ran xảy ra vào đêm 28/10, tại khu vực Cầu Treo (phường Xuân Trường - Đà Lạt). Tại đây, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, chia cắt giao thông.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc (Ảnh: Khánh Hồng).

Cơ quan chức năng xác định, taluy dương sạt lở trên đèo D’ran dài gần 50m, cao gần 30m. Khu vực đang xuất hiện các vết nứt lớn, chạy dài có diện tích 3.500m2, có độ cao 30m, khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở ước khoảng 60.000m3.

Được biết, đèo Gia Bắc và đèo D’ran là những tuyến giao thông quan trọng kết nối Đà Lạt với TPHCM và các tỉnh lân cận. Trong đó, đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20, là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt - TPHCM; Đèo D'ran dài 10km là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, tạo thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).