Phượng tím bên hồ Xuân Hương Đà Lạt bị gió quật ngã

Ngày 7/11, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường phượng tím ngã đổ do mưa gió.

Phượng tím bên hồ Xuân Hương Đà Lạt bị mưa gió quật ngã (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, tối 6/11, trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh. Diễn biến bất lợi của thời tiết làm thân lớn nhất của cây phượng tím hàng chục năm tuổi bên bờ hồ Xuân Hương bị gãy, ngã rạp xuống đất.

Phần thân phượng tím đổ về hướng bờ hồ, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Gốc phượng tím trước khi bị gãy (Ảnh: Minh Hậu).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan có mặt xử lý hiện trường.

Gốc phượng tím bị gãy được cơ quan chức năng trồng trên bờ hồ Xuân Hương, đoạn trước sân golf Đồi Cù, gần nút giao Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng từ nhiều năm trước. Mỗi năm, vào độ tháng 3 đến tháng 4, cây này nở hoa tím, tạo nên không gian lãng mạn, làm nhiều người dân và du khách thích thú.