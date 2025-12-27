NATO cảnh báo EU về nguy cơ "tự gây hại cho chính mình"

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ tự gây hại cho chính mình nếu quyết định đi theo con đường riêng trong lĩnh vực an ninh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với hãng tin DPA hôm 26/12. Theo ông, các nước châu Âu trong khối cần tuân thủ các đề nghị của Washington về việc tăng chi tiêu quân sự.

Đây là phản ứng của nhà lãnh đạo NATO về phát biểu của ông Manfred Weber, lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nhóm lớn nhất trong Nghị viện châu Âu. Ông Weber hồi cuối tháng 11 đã kêu gọi biến EU thành một “NATO châu Âu”. Đến ngày 26/12, Weber tiếp tục thúc giục Brussels “hành động một cách tự tin” và “tự viết chiến lược an ninh của mình”.

“Chúng ta phải ngừng định hình chính sách dựa trên các văn bản từ Washington”, chính trị gia Đức nói. Khi được hỏi liệu có đồng tình với quan điểm này hay không, người đứng đầu NATO cảnh báo rằng “NATO không chỉ có mỗi EU”.

Theo ông Rutte, các nước EU trong khối do Mỹ dẫn đầu chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng kinh tế của NATO. Washington có “một kỳ vọng lớn” đối với các đối tác NATO ở châu Âu, đó là “chúng ta phải chi nhiều hơn, châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy các nước thành viên NATO cam kết chi 5% GDP mỗi năm cho quân đội vào năm 2035 tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay, Hà Lan hồi tháng 6.

Động thái này không được một số thành viên ủng hộ, trong đó có Slovakia và Tây Ban Nha. Madrid nổi lên là một trong những bên phản đối mạnh mẽ nhất, gọi mức tăng này là không khả thi, khiến ông Trump cảnh báo áp thuế đối với Tây Ban Nha vì không tuân thủ đề nghị.

Brussels và Washington cũng dường như có những cách tiếp cận khác nhau đối với xung đột ở Ukraine. Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực đàm phán hòa bình để tìm lối thoát trong xung đột. Vào tháng 11, New York Times đưa tin Washington dường như đã cảnh báo các nước châu Âu ủng hộ Ukraine không nên kéo dài xung đột, viện dẫn nguy cơ leo thang ngày càng tăng.

Moscow cho rằng họ đang trong một cuộc chiến ủy nhiệm với NATO, được châm ngòi bởi việc khối này liên tục mở rộng về phía đông trong nhiều năm qua. Đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong một phiên hỏi - đáp rằng Nga không có mong muốn đối đầu với khối này miễn là các lợi ích của Nga được tôn trọng.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Nga sẵn sàng chính thức hóa các cam kết này (không tấn công NATO) bằng một văn kiện có giá trị pháp lý ràng buộc. Hình thức cụ thể sẽ được xác định trong quá trình đàm phán, nhưng đó phải là một văn bản pháp lý quốc tế đầy đủ”.

Đây không phải lần đầu tiên Nga bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO. Nga nhiều lần nhấn mạnh họ không nhận được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy. Nga cũng cáo buộc các nước châu Âu đã khởi động "các chương trình tái vũ trang quy mô lớn" dưới cái cớ là mối đe dọa từ Nga.