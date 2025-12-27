Hơn 1.458 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở U Minh Hạ

Ngày 27/12, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc) đến năm 2030.

Dự kiến kinh phí thực hiện đề án này là hơn 1.458 tỷ đồng (trong đó ngân sách 5,2 tỷ đồng và xã hội hóa khoảng 1.453 tỷ đồng).

Một góc U Minh Hạ, Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Mục tiêu mà tỉnh Cà Mau hướng đến là phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí ở Vườn quốc gia U Minh Hạ bền vững, gắn với bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học của vùng đất U Minh Hạ.

Đồng thời, bảo vệ cảnh quan, môi trường; đảm bảo hài hòa giữa khai thác, phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên thiên nhiên.

Trong đó, xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái, lịch sử phù hợp với tiềm năng sẵn có; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và các tuyến, điểm du lịch; xây dựng các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu du khách.

Việc này được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

Cùng với đó là tạo sinh kế thông qua việc khai thác các cơ hội từ hoạt động du lịch sinh thái cho cư dân địa phương; tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia các loại hình du lịch, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Theo đề án, tỉnh tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 2 phân khu dịch vụ hành chính và phục hồi sinh thái, với tổng diện tích hơn 1.318ha (có rừng khoảng 1.150ha, không có rừng 168ha), gồm 6 khu chức năng.

Tỉnh cũng phát triển 6 tuyến du lịch, với mỗi tuyến dài 10-20km kết nối các khu chức năng.

Ngoài ra, còn phát triển các tuyến kết nối với các khu du lịch lân cận như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc, khu du lịch sinh thái Sông Trẹm, các hộ du lịch cộng đồng và các khu, điểm du lịch khác trong, ngoài tỉnh.