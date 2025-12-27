Vụ lật xe chở đoàn từ thiện: Nhân chứng nghe âm thanh như máy bay cất cánh

Như Dân trí đã thông tin, lúc 7h40 ngày 27/12, tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội bị va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.

Nhà chức trách xác định nguyên nhân ban đầu do chiếc xe khách BKS 29B-614.xx "đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc".

Sống cách hiện trường hơn 100m, vợ chồng anh Nam và chị Sông (ở thôn Mù Thấp) cảm thấy buồn và ám ảnh sau khi chứng kiến hiện trường sự việc.

Hình ảnh chiếc xe hư hỏng nặng sau sự việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nam cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang sửa xe máy trước nhà, bỗng nhiên nghe âm thanh rất lớn.

"Ban đầu, tôi nghe âm thanh va chạm như máy bay sắp cất cánh, sau đó là tiếng động giống đổ gạch đá xuống đất", anh Nam nhớ lại.

Nghi có chuyện bất thường, anh Nam lập tức lái xe máy ra hiện trường. Chiếc ô tô bị lật ngửa, hư hỏng nặng, đồ đạc vương vãi.

Nhìn thấy nạn nhân trong xe với gương mặt tái mét, chưa hết cảm giác hoảng loạn, anh hỗ trợ kéo 2 người ra ngoài. Hai nạn nhân này vẫn có thể ngồi xuống đường để trấn tĩnh lại sau khi trải qua sự việc.

"Nhìn thấy tôi và mọi người đổ đến hiện trường, một cô gái bị mắc kẹt ở giữa 2 hàng ghế kêu đứt quãng, giọng rất nhỏ "các anh ơi cứu em với". Ít giây sau, chúng tôi đưa nạn nhân này ra ngoài", người đàn ông bày tỏ.

Trong khi đó, chị Sông - vợ anh Nam - cho biết, bản thân rất sợ hãi khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy.

Theo chị Sông, đang nằm trong nhà, chị nghe âm thanh như tiếng đổ gạch từ trên ô tô tải xuống. Do gần nhà có công trình xây dựng sân bóng, người phụ nữ nghĩ vật liệu xây dựng được đưa đến công trường, không ngờ một vụ tai nạn thảm khốc vừa mới xảy ra.

"Thấy mọi người đổ ra hiện trường, tôi chạy bộ theo. Ô tô hư hỏng nặng, kính vỡ tan tành. Nhìn các nạn nhân thật sự tôi cảm thấy thương cảm", chị nói.

Vụ tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng. Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai sau đó huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường theo quy định.