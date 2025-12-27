Vụ "điều" chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự chủ chó

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan vụ việc thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/12, Công an xã Hồng Vân tiếp nhận tin báo về một vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, xác minh diễn biến sự việc.

Trần Quốc Lương (phải) và và bố đẻ là Trần Nhật Hòa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, Trần Quốc Lương (37 tuổi) xảy ra cãi vã với anh H. (39 tuổi, cùng xóm). Trong lúc xô xát, ông Trần Nhật Hòa (bố đẻ của Lương) can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà.

Khoảng 16h cùng ngày, Lương mở cổng dắt theo chó của gia đình đi ra đường và tiếp tục gặp vợ chồng anh H.. Tại đây, hai bên tiếp tục cãi vã. Ông Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H. trong khi Lương đẩy con chó về phía ông Hòa và anh H..

Con chó sau đó đã cắn nhiều người xung quanh, trong đó có vợ anh H., khiến cả hai vợ chồng nạn nhân bị thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.