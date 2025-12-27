Tình huống diễn ra vào ngày 27/12 tại Hòa Lạc, Hà Nội.

Theo đó, tài xế chiếc ô tô con đã thiếu quan sát khi quay đầu xe, khiến xe ben chạy phía sau phải phanh gấp và lao sang làn đường ngược chiều để tránh.

Ô tô con quay đầu như giữa chốn không người, kê mình vào đầu xe ben (Video: Xinh Lê).

Trong tình huống trên, nếu là nơi cho phép quay đầu xe, tài xế muốn mở rộng góc cua thì trước tiên cần bật xi-nhan bên phải để tấp vào lề, dừng lại quan sát phía sau, thấy đủ điều kiện an toàn mới bật xi-nhan bên trái và tiến hành quay đầu xe.

"Đây là kiểu tài xế quen đường, cộng với chủ quan, thấy vắng nên mới cua ngoắt sang đường như vậy. Nói chung là quá ẩu. Xe ben chạy cũng nhanh, đến đoạn có gờ giảm tốc mà thấy phóng ác, may mà đang không chở nặng nên còn phanh kịp. Kiểu bật xi-nhan trái rồi táp phải để quay đầu này rất nguy hiểm, người đi sau sẽ chẳng biết đường nào mà tránh, nhất là người đi xe máy, dễ gây tai nạn", tài khoản Long Trần bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Anh Minh đồng tình: "Muốn lấy góc rộng thì đầu tiên phải xi-nhan vào lề, quan sát mọi hướng xem có an toàn hay không mới được quay đầu, chứ quay ngoắt một phát như vậy thì ai phản xạ kịp. Với các trường hợp như thế này mà người đi sau tránh được thì là nhờ có kinh nghiệm nên phán đoán tốt thôi. Không phải ai cũng có khả năng đọc tình huống như vậy đâu".

Trong khi đó, tài khoản Khải Nguyên nêu ý kiến: "Kỳ lạ thật! Tôi thấy xe tải đã còi từ xa rồi mà sao tài xế xe con vẫn "nhắm mắt" quay đầu như trong sân nhà thế nhỉ? Lái ẩu thì tự hại mình đã đành, còn suýt gây họa cho người khác".