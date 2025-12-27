Gia đình 3 người tử vong ở Lạng Sơn: Người chồng tâm lý bất ổn

Công an tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 3 người trong gia đình tử vong tại địa bàn xã Vũ Lăng.

Điều tra ban đầu xác định, sự việc xảy ra vào rạng sáng 27/12.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, xác minh vụ việc.

Công an điều tra, làm rõ vụ việc (Ảnh: Dương Miên).

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm người chồng là V.T.T. (32 tuổi), vợ là L.T.Q. (25 tuổi), con gái L.N.Q. (4 tuổi). Hai vợ chồng anh T. làm nghề bán tạp hóa, trú tại thôn Bảo Thanh, xã Vũ Lăng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể anh T. sát hại vợ, con rồi tự tử. Được biết thời gian gần đây, anh T. có biểu hiện trầm cảm, tâm lý bất ổn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra, làm rõ vụ việc.