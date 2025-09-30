Nhiều tuyến phố cổ Hà Nội ngập sâu chưa từng thấy

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại phố Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm), nơi những ngày gần đây sôi động không khí vui Tết Trung thu phố cổ 2025 với hàng loạt gian hàng truyền thống rực rỡ sắc màu, khu vực này đã bị nước ngập bao quanh, gây nhiều bất tiện cho tiểu thương và du khách.

Người dân phải bì bõm lội qua dòng nước ngập, giữa khung cảnh lễ hội Trung thu đang dở dang.

Nước dâng cao, có nơi ngập tới nửa bánh xe máy khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Các hộ kinh doanh, buôn bán trong khu phố cổ phải vội vàng kê đồ đạc, dựng rào chắn chống nước tràn vào cửa hàng.

Nhiều gian hàng trung thu vừa mở cửa đã phải đóng vội vì nước ngập, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động buôn bán trong mùa cao điểm. Một số tiểu thương chia sẻ, đã nhiều năm buôn bán tại đây nhưng chưa khi nào chứng kiến cảnh ngập nặng đến vậy.

“Không biết bao nhiêu năm rồi con phố này mới ngập nặng đến thế. Chúng tôi buộc phải tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán, thậm chí còn bị mất điện,” một hộ kinh doanh trên phố Hàng Lược chia sẻ.

Chị Tâm, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, cho biết: “Tôi làm việc ở khu vực này đã 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập nặng như vậy. Mưa lớn khiến nước dâng cao, rác thải nổi lềnh bềnh, công việc của chúng tôi vất vả hơn rất nhiều”.

Trên phố Hàng Cót, có đoạn ngập sâu tới bụng, người dân phải bì bõm lội qua dòng nước đục ngầu, vất vả di chuyển trong cảnh tượng hiếm thấy giữa lòng phố cổ.

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng phải “sống chung” với cảnh ngập lụt giữa phố cổ, bì bõm lội nước hoặc co ro trú tạm dưới hiên nhà dân.

Phố Hàng Chiếu ngập úng kéo dài đến khu vực Ô Quan Chưởng, có đoạn nước dâng ngang bụng. Toàn bộ hoạt động kinh doanh tại đây buộc phải tạm dừng, phố xá rơi vào cảnh đìu hiu hiếm thấy.

Đây là cảnh tượng hiếm gặp trên con phố vốn ngày thường tấp nập người qua lại và sầm uất hàng quán.

Tại khu vực chợ Bắc Qua, đầu phố Nguyễn Thiện Thuật, tiểu thương cố vớt vát số hoa quả còn lại sau khi nước ngập tràn vào sạp hàng.

Phố Tạ Hiện vốn sầm uất, nhộn nhịp du khách, nhưng từ trưa nay rơi vào tình trạng ngập nặng. Một công nhân môi trường túc trực tại đây từ 11h để xử lý nhưng chưa rõ khi nào khu vực mới thoát ngập, bởi mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Nước dâng cao khiến du khách phải bì bõm lội qua các con phố ngập. Nhiều hàng quán, khách sạn, nhân viên tất bật dùng xô chậu, tấm chắn để tát nước ra khỏi nhà trong cảnh ngập úng kéo dài.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nước từ các tuyến phố xung quanh dồn xuống hồ, làm mực nước hồ dâng cao rõ rệt.