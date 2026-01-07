Loạt văn bản thực hiện tiền lương, phụ cấp mới của cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến.

Theo đó, cử tri đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về phân cấp, hoàn thiện phân quyền và cơ chế thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã; đồng thời tham mưu Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Công văn số 137/CV-BCĐ và Công văn số 174/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ; trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ý kiến của các địa phương đối với việc đánh giá tính khả thi đối với các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho chính quyền địa phương thực hiện.

Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện pháp luật, hướng dẫn và điều chỉnh nội dung nhằm bảo đảm phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, thông suốt.

Thời gian tới, các bộ, ngành sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn và điều chỉnh các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều văn bản mới hướng dẫn về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức (Ảnh: Hoàng Hải).

Đối với chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2005/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Thông tư số 23/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNVBTCBLĐTBXH-UBDT của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Bộ Nội vụ đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phù hợp với việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.