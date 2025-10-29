Người dân vấp chi chít “ổ gà”, ngã nhào trên đường 260 tỷ đồng mới bàn giao

Dự án đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 5,2km nằm tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm đầu dự án giao với tuyến đường từ quốc lộ 1 đến Đầm Môn; điểm cuối là vị trí vừa hết ranh giới của Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong.

Công trình do Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong (nay là Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 10/2022 với tổng vốn hơn 266 tỷ đồng và được bàn giao, đưa vào sử dụng cuối năm 2024.

Mặc dù mới được bàn giao và đưa vào sử dụng chưa đến một năm, nhưng tại tuyến đường này đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng như mặt đường bong tróc, xuất hiện "ổ gà", sụt lún.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Nhiều “ổ gà” xuất hiện tại một khúc cua trên tuyến đường thuộc Dự án giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Ông Huỳnh Văn Vũ (47 tuổi), người dân thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh, chia sẻ: “Con đường này bắt đầu hư hỏng cách đây gần 3 tháng. Sau đó đơn vị thi công có đến sửa, nhưng chưa được bao lâu lại hư tiếp”.

Theo ông Vũ, đoạn đường xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

“Ổ gà, ổ voi nhiều quá, người đi xe máy chỉ cần sơ ý là ngã. Nếu không sửa sớm, từ nay đến Tết sẽ còn nhiều người bị tai nạn”, ông Vũ nói.

Hai "ổ gà" nằm sát nhau, chiếm gần hết một làn đường vào Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Một cặp vợ chồng trượt ngã, bị thương vì vấp "ổ gà" tại tuyến đường thuộc Dự án giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong vào ngày 28/10.

"Tôi thấy "ổ gà" to nên né, lại gặp tiếp "ổ gà" nhỏ nên lạc tay lái ngã nhào. Đường gì mới làm mà nhiều chỗ hư quá", ông Qua, người gặp nạn, nói.

Tại cùng một vị trí, cả hai bên làn đường đều xuất hiện hư hỏng bề mặt, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông.

Tình trạng mặt đường vỡ vụn, xuống cấp nghiêm trọng tại đoạn vào Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong.

Ông Hoàng Văn Khánh, Trưởng Ban Quản lý dự án, hạ tầng, Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án), cho biết đã nắm được thông tin tuyến đường thuộc Dự án đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong hư hỏng.

Trưởng Ban Quản lý dự án, hạ tầng cũng cho biết sẽ yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa khẩn trương có biện pháp đảm bảo giao thông tại tuyến đường trên và làm rõ nguyên nhân đường nhanh hư hỏng.

Khu vực có tuyến đường thuộc Dự án đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong chạy qua (chấm xanh) (Ảnh: Google Maps).