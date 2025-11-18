Ngồi tù vì “không thể kiềm chế” khi thấy trai lạ trong phòng vợ cũ

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với Phạm Văn Đức (SN 1989, trú xã Đông Lộc, Nghệ An.

Sau khi ly hôn, Đức nuôi 3 con nhỏ, còn chị N.T.M. (vợ cũ của Đức) thuê phòng trọ ở xã Diễn Châu (Nghệ An) sống.

Tối 23/12/2024, Đức đưa các con đến nhờ vợ cũ chăm sóc ít ngày. Đến khu xóm trọ của chị M., thấy cổng khóa, người đàn ông này trèo bờ tường vào. Anh ta đứng trước phòng trọ vợ cũ gõ cửa, gọi điện cho chị M. nhưng không ai trả lời.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Đức được xét xử trực tuyến (Ảnh: Vĩnh Khang).

Đức quay ra xe đưa con vào, phát hiện trong ô tô có chiếc kéo, anh ta cầm theo.

Đức tiếp tục gọi chị M., đồng thời dùng kéo sắt chọc mạnh vào cánh cửa làm vỡ ô kính, thò tay vào phía trong mở chốt. Đẩy cửa vào, Đức phát hiện vợ cũ và anh N.V.T. (SN 1987, trú xã Diễn Châu) đang ở trong phòng.

Thấy Đức cầm chiếc kéo đi vào, anh T. tiến tới nắm lấy tay nhằm lấy chiếc kéo nhưng không được nên bỏ chạy và bị Đức truy đuổi.

Anh T. trốn vào phòng ngủ nhà chủ khu trọ, Đức đuổi kịp, dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, vai, ngực. Nạn nhân chống đỡ, bỏ chạy nhưng bị ngã. Đức dùng ấm nhựa tấn công nạn nhân và tiếp tục dùng kéo đâm liên tiếp vào người khiến anh T. gục xuống.

Sau khi gây án, Phạm Văn Đức rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, khi biết anh T. đang điều trị ở bệnh viện, Đức đến công an đầu thú.

Anh T. xuất viện sau 10 ngày điều trị. Cơ quan chức năng trưng cầu giám định và kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh T. tại thời điểm giám định là 21%.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam bị cáo cho biết, trong quá trình chung sống nhiều lần nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nhưng không có bằng chứng. Mâu thuẫn không thể hóa giải được nên cả hai quyết định ly hôn.

Tối hôm xảy ra sự việc, Đức đưa con đến gửi nhưng chị M. không mở cửa, không trả lời điện thoại, nên khi phát hiện vợ cũ ở trong phòng với đàn ông, anh ta “bức xúc không kiềm chế được”.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Đức bày tỏ sự hối hận, đồng thời nói lời xin lỗi bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đức 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại T. không yêu cầu nên tòa không xem xét.