Bộ Quốc phòng sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt

Sáng 18/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak sang thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm của ngài Robert Kalinak diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Slovakia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt tay chào đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak thăm chính Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ của Slovakia trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay.

Mặc dù cách xa về mặt địa lý nhưng hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã được hai bên quan tâm, triển khai phù hợp với bản ghi nhớ đã ký năm 2015, đạt được kết quả tích cực.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng tương xứng với sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó của quan hệ hai nước, tập trung các lĩnh vực như: Tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập các cơ chế hợp tác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia quan tâm, sớm cử tùy viên quốc phòng tại Việt Nam, làm cầu nối giúp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất; thúc đẩy hợp tác về đào tạo.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng mong muốn Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovakia và các chuyên ngành Slovakia có thế mạnh.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế; thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các khóa tập huấn phù hợp do mỗi Bên tổ chức; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng,...

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời ngài Robert Kalinak cùng lãnh đạo cơ quan phụ trách hợp tác công nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Slovakia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Ngài Robert Kalinak Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tin tưởng chuyến thăm của ngài Robert Kalinak sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai bên, vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Tại hội đàm, ngài Robert Kalinak Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, nhấn mạnh quan hệ truyền thống lâu đời của Việt Nam - Slovakia, 2 đất nước đã sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến đấu và phát triển.

Ông Robert Kalinak vui mừng trước kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như: Công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn các cấp, an ninh mạng.

Đồng thời ông Robert Kalinak cũng nhất trí với việc cử tùy viên quốc phòng Slovakia tại Việt Nam.