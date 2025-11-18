Đề xuất nâng vốn đầu tư Metro Bến Thành - Tham Lương lên hơn 52.000 tỷ đồng

Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa gửi UBND TPHCM và Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 52.047 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với dự toán trước đó.

Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 5.096 tỷ đồng; chi phí xây dựng 20.623 tỷ đồng; chi phí thiết bị 9.208 tỷ đồng; phí tư vấn 3.627 tỷ đồng; phí dự phòng là 7.441 tỷ đồng và một số khoản phí khác.

Nhà thầu đang di dời hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị khởi công Metro Bến Thành - Tham Lương (Ảnh: Nam Anh).

Theo lý giải của MAUR, dự án có nhiều thay đổi, điều chỉnh về nguồn vốn, cập nhật khối lượng theo thiết kế mới, cập nhật định mức, đơn giá... để phù hợp với tình hình thực tế.

Lý do phải tăng vốn liên quan đến việc dự án được bổ sung quy mô, công trình để kết nối đồng bộ với tuyến Metro số 1 và số 6; cập nhật công nghệ mới do công nghệ theo hồ sơ được duyệt đã cách đây hơn 10 năm; chuyển đổi nguồn vốn dự án từ vốn vay ODA sang sử dụng toàn bộ vốn ngân sách thành phố;

Ngoài ra, một số yếu tố khách quan dẫn đến tăng vốn như cập nhật tình hình trượt giá, biến động giá nguyên vật liệu từ thời điểm duyệt điều chỉnh dự án (năm 2019) đến nay; nhu cầu bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2030.

Theo đề xuất điều chỉnh, tuyến Metro số 2 sẽ sử dụng công nghệ tiếp điện trên cao (tương tự Metro số 1) thay vì tiếp điện qua ray thứ 3 như thiết kế ban đầu. Hệ thống lái tàu tự động, thu hồi năng lượng tái sinh cũng được bổ sung.

Lãnh đạo MAUR cho biết, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương sẽ được trình UBND TPHCM phê duyệt vào ngày 15/12 và khởi công vào ngày 15/1/2026.

Với tổng chiều dài 11km, trong đó đoạn đi ngầm chiếm đến 9km, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương phải tốn nhiều thời gian di dời các cống ngầm, cáp điện và đường ống nước trước khi vận hành máy khoan ngầm TBM.

Từ đầu tháng 4/2024, MAUR đã triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm. Đến nay, khối lượng di dời đạt trên 70%. Mặt bằng một số nhà ga ngầm được giải tỏa 100%.