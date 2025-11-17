Chuyên gia nhận định về băng giá ở miền Bắc và mưa rất lớn ở miền Trung

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) đã có những nhận định về đợt mưa lớn ở miền Trung và đợt không khí lạnh đang tràn về miền Bắc.

Ông cho biết liệu có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn lên tới hàng nghìn mm như hồi tháng 10 ở miền Trung không?

- Về hình thế tác động của đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng so với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 25 đến 30/10 vừa qua, đó là cùng có chịu tác động của không khí lạnh, gió Đông hoạt động mạnh ở độ cao 1.500-5.000m và rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Chúng tôi đánh giá trong đợt mưa lớn lần này có 2 yếu tố không mạnh như lần trước, đó là gió Đông hoạt động yếu hơn và rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt mưa ngày 25-30/10.

Khu vực di tích Đại nội Huế ngập sâu nhiều ngày trong đợt mưa hồi tháng 10 (Ảnh: Anh Tuấn).

Ngoài ra, đặc điểm của đợt mưa lớn lần này là vùng mưa lớn có sự biến động, khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến hết ngày 18/11, mưa trải dài từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hòa.

Tuy nhiên, từ ngày 19/11, từ Huế trở ra mưa có xu hướng giảm, trong khi mưa lại có xu hướng mở rộng hơn về phía Nam.

Mưa không tập trung một vùng nên mặc dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn rất nhiều so với cuối tháng 10, nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỷ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao.

Dự báo tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16/11 đến hết ngày 19/11 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 850mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa tổng lượng mưa 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo đợt mưa này khá dài và vùng mưa lớn trải rộng, vậy nguy cơ xảy ra lũ trên các sông ở miền Trung như thế nào và đâu là những khu vực đáng lo ngại nhất về sạt lở, lũ quét và ngập lụt?

- Đúng là đợt mưa lớn này trải dài hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, vì thế nhiều sông ở miền Trung cũng sẽ chịu tác động, dự báo từ hôm nay đến ngày 20/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3. Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Ngoài nước lũ các sông dâng cao, trong đợt mưa lớn lần này chúng tôi lưu ý là ngoài các vùng mưa to, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt trượt ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi thì các khu vực như Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng như phần phía Đông của tỉnh Lâm Đồng cũng là vùng đặc biệt cần lưu ý tới nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vì những vùng này sẽ còn mưa dài ngày.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở miền Trung đang mưa lớn, còn miền Bắc 2 ngày tới sẽ chuyển rét do không khí lạnh mạnh tăng cường. Trong đợt rét này có khả năng xảy ra băng giá và sương muối không thưa ông?

- Có thể khẳng định đây là một đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay. Hướng di chuyển của đợt rét này đi theo chiều Bắc - Nam, thẳng từ phía Bắc xuống.

Ngoài không khí lạnh mạnh thì từ đêm nay đến hết ngày 19/11, miền Bắc còn có mưa. Mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

Theo đánh giá của chúng tôi, ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Từ ngày 20/11, miền Bắc sẽ giảm mưa và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.

Khả năng xuất hiện băng giá giai đoạn 2 ngày đầu thì không cao, nhưng giai đoạn ngày 20-23/11 là có thể xảy ra, nhất là ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc.