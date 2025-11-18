Diễn viên bị ghét nhất "Về nhà đi con" giảm 57kg trước khi lấy chồng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thuỷ Tiên - diễn viên đóng vai Liễu trong Về nhà đi con - cho biết, cô vừa làm đám cưới với ông xã là một huấn luyện viên tập gym, nơi cô đến luyện tập thể thao một thời gian.

Thuỷ Tiên và ông xã vừa làm đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi đến tập gym ở một trung tâm, anh ấy thấy tôi còn lóng ngóng nên ra chỉ bài và hai đứa bắt đầu quen, rồi yêu nhau. Anh ấy bằng tuổi tôi, quê ở Ninh Bình, tính cách hiền lành, rất chiều và nhường nhịn tôi", Thuỷ Tiên nói.

Nữ diễn viên cho biết, không chỉ ông xã mà bố mẹ chồng cũng rất chiều cô. Cả hai không áp lực phải sinh con ngay mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Trong phim Về nhà đi con, Thuỷ Tiên đóng vai Liễu - em chồng của Huệ (Thu Quỳnh đóng) - với tính cách ghê gớm, tham ăn và soi mói chị dâu. Nhân vật do Thuỷ Tiên thủ vai bị khán giả "ghét cay ghét đắng".

Thuỷ Tiên và Thu Quỳnh trong phim "Về nhà đi con" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngô Thủy Tiên (SN 1995), cao khoảng 1,7 m, quê Hà Nội. Cô tốt nghiệp ngành Sân khấu - Điện ảnh tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô nổi tiếng với ngoại hình đầy đặn, từng có thời điểm cân nặng hơn 100 kg, thậm chí lên đến 127 kg.

Trước khi lấy chồng khoảng 2 năm, cô đã chăm chỉ luyện tập thể thao, có chế độ ăn uống khoa học nên đã giảm được 57kg.

Việc giảm cân vừa giúp cô duy trì sức khỏe, vừa mở ra nhiều cơ hội diễn xuất hơn, nhưng Thủy Tiên vẫn giữ quan điểm tích cực về hình thể của mình béo khỏe, béo đẹp.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Ngô Thủy Tiên thường đảm nhận các vai cá tính, hài hước hoặc vai "xấu tính, ham ăn". Vai Liễu trong Về nhà đi con là một trong những vai diễn mà cô để lại dấu ấn với khán giả. Cô cũng tham gia các clip hài, tiểu phẩm vui về tuổi học đường.

Lễ ăn hỏi của diễn viên phim "Về nhà đi con" và ông xã (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ năm 2025, Thủy Tiên ít khi lên sóng và cũng ít chia sẻ về các hoạt động diễn xuất. Thay vào đó, cô duy trì công việc kinh doanh thời trang riêng.