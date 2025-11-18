Ukraine bác tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng bỏ trốn khi công du

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov (Ảnh: AFP).

Truyền thông quốc tế đầu tuần này nói rằng Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã không quay về nước sau một chuyến công tác nước ngoài để tránh một cuộc điều tra tham nhũng.

Theo tin đã đưa, vào ngày 11/11, ông Umerov thông báo bắt đầu chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông để khai thông tiến trình trao đổi tù binh trong khuôn khổ các thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Nhiều hãng tin, bao gồm tài khoản Clash Report có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay ông Umerov đã “từ chối trở về Ukraine” trong bối cảnh bê bối tham nhũng liên quan đến doanh nhân Timur Mindich, cộng sự lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cả Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) đều ám chỉ đợt điều tra tiếp theo có thể nhắm vào lĩnh vực quốc phòng, với việc ông Umerov từng là đối tượng của một cuộc điều tra khác của NABU vào đầu năm nay.

Ông Umerov được cho là đã nói với ông Zelensky rằng ông sẽ không trở lại và đã đột ngột sang Thổ Nhĩ Kỳ với lý do đàm phán trao đổi tù binh.

Điều này trùng khớp với tuyên bố của ông Umerov rằng Ukraine đang hướng tới một cuộc trao đổi quy mô lớn gồm 1.200 tù binh vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Trung tâm Chống Tin giả của Ukraine (CCD) đã bác bỏ những đồn đoán trên, gọi đó là một nỗ lực có chủ đích nhằm làm suy yếu niềm tin của công chúng.

Trong một tuyên bố chính thức, CCD cho biết các cáo buộc lan truyền trên mạng không đúng với thực tế.

CCD cho biết, ông Umerov đang trong một chuyến công tác theo kế hoạch tới Mỹ, chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến ngày 17/11, để tiến hành một loạt tham vấn cấp cao nhằm tăng cường hỗ trợ quốc tế cho Ukraine. Cơ quan này cũng cho hay, ông Umerov vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với lãnh đạo Ukraine và tiếp tục giám sát các vấn đề then chốt về an ninh, quốc phòng và chính sách nhân đạo.

CCD kêu gọi người dân và các hãng truyền thông không khuếch đại các cáo buộc chưa được kiểm chứng vốn “gây hiểu lầm cho xã hội và phục vụ lợi ích của các chiến dịch thông tin thù địch chống lại Ukraine”.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Umerov từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ tháng 9/2023 đến tháng 7 năm nay.

Ông Umerov từng được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí đại sứ tiếp theo của Ukraine tại Mỹ. Tuy nhiên, vị trí này cuối cùng đã thuộc về Olha Stefanishyna, người trước đó từng giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tư pháp.

Theo nguồn tin của RBC, ông Umerov sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán với Nga. Trước đây ông đã dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul.