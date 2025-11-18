Hai xe tải Lâm Đồng bị cô lập trong điểm sạt lở đèo Khánh Lê

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê (đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa) để khơi thông đất đá, giải cứu hai xe tải cùng tài xế bị cô lập giữa hai điểm sạt lở.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê, đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Phương Chi).

Theo thông tin ban đầu, phương tiện bị kẹt trên đèo là hai xe vận chuyển nông sản của nhà xe Thanh Thủy có trụ sở tại phường Lâm Viên - Đà Lạt. Hai xe này thực hiện hành trình Đà Lạt - Nha Trang vào đêm 16/11, khi đến địa phận tỉnh Khánh Hòa thì gặp sự cố sạt lở đất. Tuy nhiên, các tài xế không thể cho phương tiện quay đầu về lại Đà Lạt do đèo xuất hiện thêm điểm sạt lở phía sau.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, một nhân viên nhà xe Thanh Thủy xác nhận, các cơ quan chức năng đã liên hệ với đơn vị để nắm bắt thông tin, cử lực lượng tiếp cận hiện trường, lên phương án đưa tài xế và phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một trong những điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Phương Chi).

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 23h ngày 16/11, đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C), đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường trúng ô tô khách làm 6 người tử vong.

Sáng 17/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Cơ quan chức năng ghi nhận, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nên đèo Khánh Lê xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho quá trình xử lý sự cố và làm giao thông tê liệt.

Đèo Khánh Lê dài 33km, thuộc tuyến quốc lộ 27C, đây là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang.