Trình Quốc hội bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Chiều 18/11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Trong dự thảo này, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Một là thực hiện dự án khu thương mại tự do, dự án trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Hai là sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận; hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Ba là tạo quỹ đất để thanh toán dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết giá đất để tính bồi thường và giá đất tái định cư được tính theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo dự thảo nghị quyết, bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Bảng giá này cũng được áp dụng cho việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, công bố, áp dụng từ ngày 1/1/2026 và sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc bổ sung các trường hợp Nhà nước thu hồi đất là đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ “nút thắt” trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

“Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đã đàm phán được phần lớn diện tích đất nhưng gặp khó khăn không hoàn thành được việc giải phóng mặt bằng triển khai dự án đúng tiến độ”, ông Mãi nói.

Dù vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn cơ sở đề xuất tỷ lệ diện tích và tỷ lệ số người đồng thuận; cơ chế xử lý đối với diện tích còn lại của dự án khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích và nhận được sự đồng thuận của trên 75% số lượng chủ sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý việc xử lý diện tích đất còn lại và số người có đất còn lại, theo cơ quan thẩm tra, cần phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

“Cần có quy định hài hòa lợi ích khi tính tiền bồi thường, tránh khả năng phát sinh khiếu nại, khiếu kiện khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính tiền bồi thường với những trường hợp còn lại vì giá đất trong bảng giá thường thấp hơn mức giá trung bình đã thỏa thuận”, ông Mãi nhấn mạnh.

Các đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc chiều 18/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc bổ sung các trường hợp thu hồi đất cần được cân nhắc thận trọng, tránh ảnh hưởng đến quyền của người dân.

Các ý kiến này lưu ý không nên áp dụng đại trà quy định trên trước khi có đánh giá tác động cụ thể. Thay vào đó, có thể báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế thí điểm tại một số địa phương.

Về bảng giá đất, cơ quan thẩm tra thống nhất với quan điểm Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai cần phải thực hiện quyền kiểm soát và quyết định giá đất.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung nội dung có tính nguyên tắc, định hướng cụ thể hơn trong ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tránh tạo khoảng trống pháp lý hoặc xung đột pháp luật.