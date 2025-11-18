Tây Ninh kỳ vọng bứt phá từ nhiệm kỳ đầu của Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại phường Long An. Đại hội quy tụ 348 đại biểu cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Theo ban tổ chức, đại hội diễn ra với phương châm “đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hiệu quả”, nhằm tổng kết nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng Tây Ninh phát triển phồn vinh, văn minh.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian qua, hoạt động của mặt trận các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại đại hội (Ảnh: A.H.).

Mặt trận từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội; thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Hải nhấn mạnh đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đòi hỏi tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu đại hội phải thể hiện tầm nhìn và quyết tâm đổi mới để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống mặt trận trong giai đoạn mới.

Tại đại hội, nhiều tham luận của các địa phương, chức sắc tôn giáo và cán bộ mặt trận được trình bày, phân tích những thuận lợi, đặc biệt là sự đa dạng văn hoá - tôn giáo sau hợp nhất, tạo điều kiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, đại hội diễn ra đúng vào ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11). Ông chuyển lời chúc của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Ảnh: A.H.).

Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh vai trò của mặt trận Tây Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông nhắc lại ba nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu khi làm việc với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ngày 4/9: Đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp mô hình chính trị hiện nay; Tăng cường tính thực chất, hiệu quả, chiều sâu, khắc phục bệnh hình thức; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ phát triển quê hương.

Đại hội đã hiệp thương cử 120 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I (khuyết 10). Tại hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 8 vị. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Thu Trinh, ông Nguyễn Tiến Tân, bà Lê Thị Cẩm Tú, bà Phan Thị Thùy Vân, ông Trần Lê Duy, ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Trần Hải Phú.

Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.