Ngủ trên xe giường nằm, cô gái tỉnh dậy sốc nặng thấy người lạ ở bên cạnh

Eden Kelly, nữ phượt thủ người Australia, đang trong hành trình phượt một mình khắp châu Á, bất ngờ gặp phải trải nghiệm “khó đỡ” liên quan đến chỗ ngủ trên một chuyến xe giường nằm tại Campuchia.

Trong bài viết mới đây, cô cho biết đã rơi vào tình huống ngượng ngùng khi phải chia sẻ giường ngủ trên xe với một người xa lạ, trong chuyến du lịch bụi của mình.

Cô gái người Australia có trải nghiệm đáng nhớ khi đi xe giường nằm ở Campuchia (Ảnh: News).

"Trong hành trình hơn 10 tiếng trên xe giường nằm, tôi phải nằm ghép chung với người xa lạ. Tôi không biết người đó là ai, giới tính thế nào", cô gái người Australia nói.

Sau khi ngủ được một giấc và tỉnh dậy, cô gái người Australia phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường. Người này thấy cô cầm điện thoại, liền vui vẻ vẫy tay chào.

Cô gái 26 tuổi thừa nhận, đây là một trong những tình huống ngượng ngùng nhất mà mình từng trải qua và chỉ biết cười trừ vì khó xử.

May mắn, Kelly thấy một cặp đôi người Anh vừa gặp trước đó nằm ở khoang giường cách chỗ mình nằm không xa. Cô vội quay sang trò chuyện cùng họ để tránh việc khó xử khi phải nằm cạnh người xa lạ.

Một lúc sau, khi quay lại giường của mình, cô thấy người đàn ông trước đó đã yêu cầu phụ xe cho đổi vị trí mới. Điều này khiến cô vừa buồn cười và có chút tủi thân.

"Tôi có chút cảm giác bị bỏ rơi, nhưng cũng tốt vì giờ đã có giường riêng của mình", cô nói.

Câu chuyện của nữ du khách nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số du khách cho biết, họ từng đi các chuyến xe giường nằm ở Đông Nam Á và nhận thấy có hiện tượng nằm ghép đôi. Tuy nhiên, một số hãng xe vẫn khá thoải mái đổi chỗ cho khách nếu xe còn chỗ trống.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, nếu muốn nằm một mình, du khách nên lưu ý với nhà xe khi đặt chỗ, tránh trường hợp phải nằm ghép chung với người lạ.

Tương tự ở Việt Nam, nhiều du khách mê du lịch bụi cũng thường chọn xe giường nằm để di chuyển các chuyến đi dài. Phương tiện này có giá cả hợp lý, nhưng đôi khi có thể khiến khách thấy bất tiện bởi không có nhà vệ sinh trên xe. Thay vào đó, khách sẽ dùng nhà vệ sinh tại các trạm dừng nghỉ.

Khách trên chuyến xe giường nằm từ Cần Thơ tới TPHCM (Ảnh: YHR TV).

Aaron Spray, du khách đến từ Canada, từng ghé thăm 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm đi xe giường nằm tại Việt Nam trên tạp chí Travel.

Anh cho biết, xe giường nằm là phương tiện rất tiện ích, tiết kiệm chi phí vì có thể ngủ luôn trên xe. Tuy nhiên, nhân viên trên xe có thể không nói được tiếng Anh nên khá bất tiện.

Mặc dù vậy, vị khách vẫn muốn trải nghiệm loại hình này bởi anh muốn được du lịch như người dân địa phương.

Tương tự, Tasha Amy (New Zealand) - blogger du lịch từng trải nghiệm xe giường nằm ở Việt Nam hồi tháng 10/2023 - cho biết, khách nước ngoài nếu muốn đi xe giường nằm cần tìm hiểu kỹ nhà xe trước khi đặt vé.

"Khách nước ngoài thường có thân hình to lớn hơn trong khi xe giường nằm lại thiết kế phù hợp với chiều cao của người châu Á. Bởi vậy, ai có chiều cao trên 1,8m có thể sẽ thấy chật chội, bất tiện, khó duỗi chân", cô nói.

Mặc dù vậy, phần lớn du khách trải nghiệm dịch vụ này ở Việt Nam đều cho rằng, các tuyến xe rất an toàn cho phụ nữ và khách nước ngoài.