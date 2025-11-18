Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chiều 18/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Út được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND tỉnh Đồng Nai bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969, quê ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), là người có nhiều kinh nghiệm điều hành tại cấp huyện và tỉnh.

Với nền tảng chuyên môn là Cử nhân và Thạc sỹ Kinh tế, cùng trình độ Lý luận Chính trị Cao cấp, ông Nguyễn Văn Út từng kinh qua các chức vụ như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, một trong những địa phương công nghiệp hóa mạnh của tỉnh Long An cũ.

Tháng 10/2019, ông Nguyễn Văn Út được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An, sau đó giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đến tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An và giữ vị trí này đến thời điểm hợp nhất với tỉnh Tây Ninh. Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới cho đến nay.