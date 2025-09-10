Tây Ninh tiếp nhận 79 công dân từ Campuchia, xử phạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 10/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp nhận 79 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu.

Qua xác minh, công an xác định có 22 người xuất trình hộ chiếu hợp lệ, 57 trường hợp xuất cảnh trái phép, trong đó một người ngụ TPHCM thuộc diện cấm xuất cảnh.

Những công dân được Campuchia bàn giao (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Những người này khai sang Phnom Pênh, Bavet (Campuchia) làm phục vụ, tiếp viên tại quán karaoke, nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ. Một số khác bị lừa với lời hứa “việc nhẹ lương cao” rồi bị ép làm việc cho các công ty lừa đảo qua mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 22 trường hợp đủ giấy tờ. 57 người còn lại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập hồ sơ, xử phạt hành chính tổng cộng 206 triệu đồng.

Trong đó, 54 người vi phạm hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh; 3 người bị phạt vì qua lại không đúng điểm quy định dành cho cư dân biên giới…

Sau khi hoàn tất thủ tục, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Đồn Biên phòng Mộc Bài bàn giao 78 công dân cho công an 22 tỉnh, thành phố tiếp nhận, đưa về địa phương để xác minh, xử lý theo quy định.