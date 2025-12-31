Minh Trang Lyly nói gì khi nhóm nhạc nữ vừa ra mắt đã gây tranh cãi?

Từng đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM 2014 (bảng nhạc nhẹ) và Quán quân Tiếng hát Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM 2014, gần đây, Minh Trang Lyly chuyển hướng sang đào tạo tài năng trẻ.

Hồi tháng 5, cô cùng ca sĩ Lê Minh (trưởng nhóm MTV) và ca sĩ Thúy Nga (trưởng nhóm Mắt Ngọc) tham gia tuyển chọn, tìm ra 5 gương mặt xuất sắc nhất từ 14 tuổi đến 17 tuổi, thành lập nhóm nhạc Vstar.

Tháng 11, nhóm nhạc ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên “Một Việt Nam mới tinh”. Ca khúc bất ngờ gây sốt trên TikTok nhưng bị gắn mác "thảm họa". Nhiều khán giả cho rằng bài hát có ca từ gượng gạo, đặc biệt là phần rap. MV cũng vấp phải nhiều lời chê bai.

Nhóm Vstar gồm 5 thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phản hồi về vấn đề này, “bà bầu” Minh Trang Lyly cho biết: “Dù có nhiều ý kiến trái chiều về sản phẩm đầu tay của Vstar, tập thể công ty biết ơn khán giả đã quan tâm đến nhóm. Hy vọng Vstar sẽ không phụ lòng khán giả trên con đường nghệ thuật đã chọn".

Minh Trang Lyly cũng nói thêm, cô luôn vạch ra định hướng rõ ràng cho nhóm, mọi kế hoạch đều phải theo từng mốc thời gian. Sau sản phẩm đầu tay nhiều tranh cãi, nhóm tiếp tục đầu tư thực hiện MV “Về miền tây chơi”, mang đến không khí đoàn viên của Tết cổ truyền ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, tôn vinh những món ăn dân gian và các nhạc cụ truyền thống của bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử.

Ca sĩ Minh Trang Lyly (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Minh Trang Lyly từng chia sẻ, nhiều năm qua, cô ấp ủ giấc mơ tìm lại thời vàng son của nhóm nhạc Việt, đồng thời đưa các tài năng trẻ Việt Nam sánh vai với những nhóm nhạc trong khu vực châu Á.

Theo ca sĩ Minh Trang Lyly, giọng hát vẫn là yếu tố tiên quyết để một nhóm nhạc tồn tại. Các thành viên của Vstar dù có ưu thế về sắc vóc, khả năng vũ đạo và biểu diễn, vẫn ưu tiên việc luyện thanh.

Minh Trang Lyly cho rằng, sự thay đổi của thị trường, gu thưởng thức của khán giả mỗi thời mỗi khác nhưng điểm chung vẫn là yêu cầu một ca sĩ hay nhóm nhạc phải có giọng hát chất lượng. Cô chia sẻ: “Để đi được đường dài, nhóm cần nỗ lực rất nhiều, nhất là trong thời buổi có rất nhiều giọng ca trẻ tài năng hiện nay”.

Minh Trang Lyly (tên thật là Vũ Minh Trang) từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, sau đó Nam tiến để tạo dựng sự nghiệp. Nữ ca sĩ được khán giả biết đến khi đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM 2014 (bảng nhạc nhẹ) và Quán quân Tiếng hát Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM 2014. Những năm sau này, Minh Trang Lyly có phần kín tiếng hơn. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, cô chuyển hướng sang đào tạo nghệ sĩ trẻ. Mới đây, Minh Trang Lyly gây chú ý khi xuất hiện trong vai trò cố vấn cho nhóm nhạc nữ tuổi teen lần đầu ra mắt tại Việt Nam.

Hoàng Thư