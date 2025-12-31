UAV đa năng tầm xa và AI laptop thương hiệu Việt sẽ trình làng năm 2026

UAV trình diễn tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Đây là lời cam kết làm chủ những công nghệ phức tạp nhất: Từ UAV tầm xa, AI laptop đến hệ sinh thái Blockchain cho tư pháp.

Những "quả đấm thép" về hạ tầng và thiết bị công nghệ cao

Dẫn đầu danh sách cam kết là Viettel, trong năm 2026, Viettel sẽ làm chủ thiết kế và sản xuất hàng loạt trên 5.000 chip chuyên dụng thu phát. Đặc biệt, Viettel đặt mục tiêu chinh phục bầu trời với dòng UAV đa năng tầm xa.

Thông số của dòng UAV này gây ấn tượng mạnh với thời gian bay trên 12 giờ, cự ly 300km, trần bay 7km với tải trọng tối đa 400kg. Đây được xem là bước tiến đột phá trong việc tự chủ thiết bị quân sự và dân dụng cao cấp của Việt Nam.

Trong khi đó, Tập đoàn VNPT dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Tô Dũng Thái sẽ tập trung vào "bộ não" AI trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn cam kết làm chủ các công nghệ lõi như các dòng sản phẩm AI tại biên và hoàn thiện quy trình sản xuất và sản xuất 1.000 AI laptop đầu tiên mang thương hiệu Việt.

Giải quyết bài toán an sinh và vận hành xã hội

Tập đoàn FPT tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt trong mảng ứng dụng với 3 mục tiêu quy mô lớn.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa cam kết trong năm 2026 sẽ triển khai trợ lý ảo y tế hỗ trợ 10 triệu lượt người dân hỏi đáp, xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt cho 100.000 công chức và cuối cùng là trợ lý ảo chuyên biệt cho công chức với kỳ vọng đạt 100 tỷ lượt sử dụng.

Ở mảng y tế và quản trị, Tập đoàn CMC cam kết phát triển nền tảng y tế số dùng chung dựa trên AI để quản lý sức khỏe cộng đồng.

Hoạt cảnh người dân vùng cao tương tác với trợ lý ảo AI hành chính công tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Trong khi đó, Tập đoàn Misa cũng không đứng ngoài cuộc khi hứa hẹn cung cấp "AI Agent" (nhân sự AI) - hỗ trợ cho 30.000 doanh nghiệp, vận hành liên tục 24/7.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sovico sẽ đưa ứng dụng công nghệ Digital Twin (bản sao số) và AI để tối ưu hoá vận hành, bảo trì bảo dưỡng và khai thác hệ thống metro; giúp giảm chi phí vận hành, giảm sự cố thiết bị và tăng doanh thu khai thác.

Blockchain và tương lai của nền kinh tế số minh bạch

Hai đại diện tiêu biểu cho làn sóng công nghệ mới là Công ty 1Matrix và Sotatech đã đưa ra những cam kết cụ thể về ứng dụng Blockchain.

Cụ thể, 1Matrix sẽ tích hợp mạng dịch vụ Blockchain đa chuỗi cho 3 hệ thống truy xuất nguồn gốc tại 5 địa phương, đồng thời ứng dụng Blockchain vào cơ sở dữ liệu tư pháp, phục vụ trực tiếp cho Chính phủ số.

Trong khi đó, Sotatech sẽ tập trung vào "nỗi đau" của nông nghiệp Việt. Công ty cam kết dùng AI và Blockchain để phân loại và truy xuất nguồn gốc cho 50.000 tấn nông sản, kết nối 50 doanh nghiệp và 500 hợp tác xã.