Thời tiết cả nước ngày đầu năm 2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 1/1/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, từ đêm trời chuyển rét, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Theo dự báo, khu vực phía Bắc Trung Bộ những ngày tới có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm 1/1 trời chuyển rét. Khu vực Nam Bộ những ngày tới trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Hà Nội những ngày tới trời rét (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự báo thời tiết ngày 1/1/2026 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, vùng núi 15-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.