Thủ tướng: Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ nhưng phải số hóa, hiện đại hóa

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường, chiều 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển với xu hướng nhanh, bền vững của ngành; nhấn mạnh những nỗ lực, kết quả đó đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tùng Đinh).

Người đứng đầu Chính phủ dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn biến động lớn, bảo đảm cân đối lương thực - thực phẩm, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng nhấn mạnh những năm tới muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững.

Qua báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Thủ tướng khái quát những thành tựu của ngành bằng “6 cụm từ khóa”: Bộ máy tinh gọn; thể chế đột phá; chuyển đổi xanh - chuyển đổi số; tam nông phát triển; tài nguyên khơi thông; kiên trì vượt khó.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cơ bản đồng tình với những tồn tại, hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra và nhấn mạnh 3 thách thức lớn đang đặt ra đối với ngành về biến đổi khí hậu, thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tuần hoàn và thách thức về nguồn lực (thể chế, hạ tầng, nhân lực, nguồn vốn, quản trị, số hóa).

2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Thủ tướng khẳng định sứ mệnh của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong việc góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng sẽ trở nên nặng nề hơn.

Vì thế, ngành cần có giải pháp, định hướng phát triển đột phá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026, Thủ tướng đề nghị quán triệt thực hiện phương châm “6 nhóm từ khóa”: Quản trị hiện đại - Thể chế khơi thông - Khoa học phát triển - Tam nông thịnh vượng - Tài nguyên bền vững - Môi trường an toàn.

Đi liền với đó, toàn ngành phải thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư, các nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ…

Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược; đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh, từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành. Xây dựng người nông dân thông minh, trang bị kiến thức cho họ tiếp cận khoa học công nghệ nhanh nhất.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam năm 2025 lập kỷ lục mới khi vượt 8,5 tỷ USD, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 60% tổng kim ngạch, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Ảnh: Dương Phong).

Thủ tướng cũng quán triệt việc chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường từ “khai thác tối đa” sang “quản lý vốn tự nhiên”, từ việc quản lý sang “quản trị và tái tạo” dựa trên nền tảng tiến bộ của khoa học công nghệ. Đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đồi trọc, rà soát lại diện tích đất rừng phòng hộ trong thực tế để có hướng xử lý phù hợp.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó đối với ngành Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn phát triển mới của đất nước rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, cao cả, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, trách nhiệm rất lớn, hành động rất quyết liệt, hiệu quả.

Thủ tướng tin tưởng toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động, quyết tâm đưa ngành gặt hái được nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới.