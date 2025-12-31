Hai người tử vong bất thường trong công viên ở TPHCM

Tối 31/12, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân 2 người đàn ông tử vong trong công viên ở phường Hạnh Thông.

Theo thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm dưới đất trong công viên trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông (trước đây là quận Gò Vấp).

Nạn nhân có những biểu hiện bất thường nên người dân gọi nhân viên y tế. Các nhân viên y tế đến kiểm tra và xác định người này đã tử vong.

Người đàn ông tử vong dưới đất, còn một người nằm trên ghế (Ảnh: CTV)

Nhận tin báo, Công an phường Hạnh Thông và Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua đó, công an xác định nạn nhân 37 tuổi, sống lang thang ở khu vực công viên này.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác, công an nhìn thấy một người đàn ông nằm trên chiếc ghế ở công viên này nên đến kiểm tra.

Thi thể một nạn nhân được chuyển về nhà xác (Ảnh: CTV).

Lúc này, người đàn ông có biểu hiện co giật nên nhanh chóng được xe cứu thương chở vào bệnh viện, nhưng người này cũng không qua khỏi.

“Lúc công an đến điều tra cái chết của người đàn ông kia, người này đang nằm trên chiếc ghế gần đó. Người đàn ông này và nạn nhân kia sống lang thang ở công viên, và đi nhặt ve chai. Ai cũng nghĩ là nạn nhân nhậu xỉn nên nằm ngủ trên ghế”, nhân chứng kể.