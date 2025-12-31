Nadal dập tắt tin đồn về khả năng làm huấn luyện viên của Alcaraz

Trước những thông tin đồn thổi, Rafael Nadal lên tiếng chính thức khi trả lời phỏng vấn trên tờ AS (Tây Ban Nha): "Tôi không muốn phải di chuyển liên tục. Đó là yêu cầu khi làm HLV và lúc này, tôi thấy điều đó không phù hợp với bản thân mình.

Tương lai khó nói trước, vì những gì cảm nhận hôm nay có thể sẽ thay đổi. Nhưng hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi mới giải nghệ và quá sớm để có thể đưa ra quyết định nhanh về tương lai.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ mình sẽ thích thú nếu trở thành đội trưởng Tây Ban Nha tham dự Davis Cup vào một ngày nào đó".

Alcaraz và Nadal sát cánh cùng nhau ở đội tuyển Tây Ban Nha tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên của Rafael Nadal dập tắt hoàn toàn tin đồn về việc ngôi sao từng giành 22 Grand Slam sẽ trở thành HLV của Carlos Alcaraz. Tay vợt số một thế giới vừa chia tay HLV Juan Carlos Ferrero sau 6 năm gắn bó.

HLV Juan Carlos Ferrero dẫn dắt Alcaraz từ năm 2019 và giúp tay vợt đồng hương giành 6 Grand Slam trong sự nghiệp, trong đó có Roland Garros, US Open năm nay và ngôi sao người Tây Ban Nha vững vàng ở vị trí số một thế giới năm 2025.

Rafael Nadal cũng đưa ra những so sánh về trình độ cũng như lối chơi của Alcaraz, Sinner: "Sinner thi đấu với ý đồ rõ ràng, đường lối cụ thể, cậu ấy luôn giữ sự tập trung và cực kỳ kiên nhẫn trong lối chơi của mình. Đó là lý do Sinner duy trì được sự ổn định và thua ít game trong trận đấu của mình.

Alcaraz chơi ngẫu hứng, cậu ấy có thể mắc nhiều lỗi, nhưng lại có khả năng tung những cú đánh siêu việt. Carlos nhiều lúc mất tập trung hoặc chơi dưới sức, nhưng thực tế cho thấy cậu ấy vẫn duy trì kết quả tốt thường xuyên và đó là lý do giúp cậu ấy thành công trong năm 2025".