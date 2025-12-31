Giả danh cán bộ phòng công tác sinh viên để lừa nữ sinh

Ngày 31/12/2025, Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của nữ sinh viên L.T.N. (SN 2006, trú tại tỉnh Quảng Ngãi), về việc nghi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi làm thủ tục chuyển trường đại học.

Đối tượng giả danh là cán bộ Phòng công tác sinh viên Trường Đại học D.T., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với lời hứa hỗ trợ chuyển trường.

Công an bắt quả tang V. (áo trắng) sau khi nhận tiền của N. (Ảnh: Công an phường Hòa Cường).

Trước đó, giữa tháng 12/2025, đối tượng V.D.V. (SN 1994, trú tại xã Phú Ninh, Đà Nẵng), là cựu sinh viên Trường Đại học D.T., phát hiện bài đăng của nữ sinh N. trên Fanpage nhà trường với nội dung mong muốn chuyển từ Trường Đại học Đ.A. sang Trường Đại học D.T..

Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ của sinh viên, V. đã chủ động tiếp cận, tự xưng tên “Hùng”, là cán bộ Phòng công tác sinh viên Trường Đại học D.T., cam kết có thể giúp chuyển trường và sắp xếp chuyên ngành theo nguyện vọng.

Để tạo lòng tin, V. yêu cầu N. đóng tiền học phí các tín chỉ còn thiếu nhằm “hoàn thiện hồ sơ”. Tin tưởng, N. đã nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng và trực tiếp đưa 2 lần với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, V. không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mà nhờ tài khoản của nhân viên các cửa hàng tiện lợi để nhận tiền chuyển khoản, sau đó rút tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện.

Trưa 31/12/2025, Công an phường Hòa Cường đã bắt quả tang V. tại khu vực ngã tư Núi Thành - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, khi đang tiếp tục nhận tiền từ bị hại.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an phường Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý V. theo quy định của pháp luật.